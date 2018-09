Rookie Justin Häußermann (Engstler) hat im zweiten Freien Training auf dem Hockenheimring seine erste Karrierebestzeit in der ADAC TCR Germany gesetzt, war dabei allerdings langsamer als Honda-Pilot Mike Halder (Honda Sachsen) bei der Morgensession. In seinem VW Golf GTI TCR ließ Häußermann seinen Markenkollegen Niko Kankkunen (Engstler) in 1:48.607 Minuten hinter sich. Halder wurde bei der zweiten Trainingseinheit des Saisonfinales auf der Traditionsstrecke Dritter.

Hinter dem Spitzentrio reihten sich VW-Pilot Florian Thoma (Max Kruse) und der Gesamtzweite Harald Proczyk (HP) im Opel Astra TCR in die zeitbesten fünf Fahrer ein. Spitzenreiter Luca Engstler (Engstler) landete in seinem neuen Hyundai i30 N TCR auf Platz 17. Der Gesamtdritte Niels Langeveld (Racing One) fuhr aufgrund von technischen Problemen an seinem Audi RS3 LMS TCR keine gezeitete Runde.

Mit Engstler, Routinier Proczyk, Langeveld und Halder fahren am Finalwochenende noch vier Fahrer um den Titel in der ADAC TCR Germany. Dabei hat Engstler mit 349 Punkten vor den abschließenden Saisonrennen 13 und 14 die beste Ausgangsposition. Proczyk mit 344 und Langeveld mit 338 Zählern liegen aber in Schlagdistanz. Halder ist mit 287 Punkten zwar etwas abgeschlagen, kann sich bei optimalen Rennverläufen jedoch ebenfalls noch zum Meister küren.

