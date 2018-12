Motorsport-Powerpack im Rahmen des ADAC GT Masters: Im kommenden Jahr tritt das ADAC GT Masters gemeinsam mit der neuen GT4 Germany, der ADAC TCR Germany, der Formel 4 und dem Porsche Carrera Cup Deutschland in einem Veranstaltungspaket an. Nur bei den ersten beiden Veranstaltungen ist das Programm leicht abweichend. Insgesamt dürfen sich Fans bei den sieben Veranstaltungen auf 76 Rennen freuen.

Die Zuschauer erwartet an den Rennstrecken erneut ein abwechslungsreiches Paket vom Formelsport über Tourenwagen bis zu GT-Sportwagen. Fester Bestandteil des Rahmenprogramms sind weiterhin die Formel 4 und die ADAC TCR Germany. ADAC ADAC TCR Germany liefert bei allen sieben Läufen reichlich Tourenwagenaction. In der Nachwuchsserie Formel 4 kämpfen die Motorsportstars von morgen um Siege und Pokale.

Die Youngster treten außer in Most bei allen Rennwochenenden an, im Rahmen des Formel-1-Grand-Prix von Deutschland auf dem Hockenheimring (26. bis 28. Juli) steht das einzige Rennwochenende außerhalb des ADAC GT Masters auf dem Programm.

Erstmals am Start ist die neue GT4 Germany, die in ihrer Debütsaison 2019 mit Ausnahme der Veranstaltung in Most bei allen Events des ADAC GT Masters antritt. Junge Talente und Amateurfahrer können hier ihre ersten Schritte im GT-Sport unternehmen.

Der Porsche-Carrera-Cup Deutschland hat bereits in diesem Jahr die Fans des ADAC GT Masters begeistert und feiert 2019 das 30. Jubiläum. Im Rahmen des ADAC GT Masters ist der Porsche Carrera Cup Deutschland im kommenden Jahr gleich sechs Mal am Start. Lediglich die Veranstaltung in Oschersleben lässt Deutschlands schnellster Markenpokal aus.

Beim Saisonstart in Oschersleben und in Most ist auch die Spezial Tourenwagen Trophy (STT) am Start, in Tschechien gibt der Octavia Cup ein einmaliges Gastspiel. Auch neben den Rennstrecken ist für Kurzweil gesorgt: der freie Zugang zum Fahrerlager, der Pitwalk und die Autogrammstunde sind weiterhin fester Bestandteil eines jeden Events.

Rahmenrennserien ADAC GT Masters 2019

Oschersleben:ADAC TCR Germany, GT4 Germany, Formel 4, STT

Most:ADAC TCR Germany, Porsche-Carrera-Cup Deutschland, Octavia Cup

Red Bull Ring, Zandvoort, Nürburgring, Hockenheimring, Sachsenring:ADAC TCR Germany, GT4 Germany, Formel 4, Porsche-Carrera-Cup Deutschland

