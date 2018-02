Das ByKolles-Team hat Manfredi Ravetto als neuen Teamchef für sein LMP1-Projekt verpflichtet. Der 42-Jährige Italiener war schon in der Vergangenheit häufiger in Projekte von Teameigner Colin Kolles involviert und übernimmt in der WEC-Supersaison 2018/19 die sportlichen Geschäfte des Privatteams.

Ravetto wurde vor allem 2014 als Teamchef des Formel-1-Rennstalls Caterham bekannt, als er die Geschicke von Christijan Albers übernahm, der wegen privater Gründe seinen Posten geräumt hatte. Caterham erlebte damals eine schwierige Zeit und musste aufgrund finanzieller Probleme zwei Saisonrennen auslassen, bevor man am Ende der Saison Insolvenz anmelden musste.

Mit Oliver Webb hat das Team kürzlich einen Piloten für die neue WEC-Saison bestätigt, die beiden übrigen Plätze sind noch zu vergeben. Als Kandidat gilt unter anderem der ehemalige Formel-V8-3.5-Meister Tom Dillmann, der den ENSO CLM P1/01 über den Winter getestet hatte und von Ravetto gescoutet wurde.

ByKolles sieht sich in diesem Jahr neuer privater Konkurrenz in der LMP1-Klasse ausgesetzt, da Rebellion in die Klasse zurückkehrt und auch BR Engineering und Ginetta Projekte gemeldet haben.

