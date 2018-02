Im Rahmen einer Präsentation in Paris haben FIA, WEC und Le-Mans-Veranstalter ACO die Starterfelder für die Super-Saison 2018/19 der Langstrecken-Weltmeisterschaft und für die 24 Stunden von Le Mans vorgestellt. Aufgrund des hohen Interesses von Teams hat die WEC ihre maximale Nennliste auf 36 Positionen ausgebaut. Beim Klassiker in Frankreich werden wie im Vorjahr wieder 60 Fahrzeuge in die Schlacht ziehen.

Trotz des Ausstiegs der LMP1-Mannschaft von Porsche ist die Zahl der Starter in der Topkategorie deutlich ach oben gegangen. Grund ist das Engagement zahlreicher Privatteams, die sich im Kampf gegen die einzige verbliebene LMP1-Werksmannschaft von Toyota (mit Fernando Alonso!) gute Chancen ausrechnen. Neben den beiden Hybridautos Toyota TS050 werden acht weitere Prototypen in den Wettbewerb gehen.

Die große Überraschung am heutigen Freitag ist, dass es Manor (offiziell: CEFC TRSM Racing) gelungen ist, einen zweiten Ginetta-Mechachrome zu finanzieren. Für den Einsatz im zweiten Auto wurde bislang der erst 21 Jahre alt Charlie Robertson genannt. Im Schwesterauto ist Oliver Rowland bestätigt. Im Kampf der Privatteams bekommt es Manor-Ginetta mit ByKolles, SMP, Rebellion und DragonSpeed zu tun.

"Wir sind sehr zufrieden. Viele Beobachter hatten Sorge um die Zukunft, aber nun haben wir ein solch umfangreiches Starterfeld. Wir sind extrem stolz", so ACO-Präsident Pierre Fillon. "Wir freuen uns natürlich ganz besonders, dass wir Fernando Alonso in der WEC und in Le Mans fahren sehen werden. Unser Dank gilt nicht nur Toyota, sondern auch McLaren, die dieses Engagement möglich gemacht haben.

Die LMP2-Kategorie hat etwas den Wind aus den Segeln verloren. Nachdem 2017 noch neun Fahrzeuge in das erste Saisonrennen in Silverstone gestartet waren, werden es in der bevorstehenden Super-Saison der WEC nur noch sieben Dauerstarter in der kleinen Prototypenklasse sein. In Le Mans wird die LMP2-Welt dann wieder anders aussehen. Insgesamt 20 Autos von den Chassisherstellern Dallara, Oreca und Ligier sind gemeldet.

In der GTE-Pro-Kategorie steigt die Anzahl der Autos durch den Einstieg von BMW mit dem neuen M8 GTE auf insgesamt zehn Autos von fünf Marken. In Le Mans kommen zusätzliche Fahrzeuge von Porsche, Ford, Corvette und Risi-Ferrari hinzu, sodass an der Sarthe satte 17 Fahrzeuge in den Wettbewerb treten werden. In der GTE-Am-Klasse feiert das deutsche Porsche-Cup-Team Project 1 sein Debüt in der WEC und in Le Mans. Die Deutschen treten mit Jörg Bergmeister, Patrick Lindsay und Egidio Perfetti an

Die Starterliste der WEC 2018/19 (alle auch in Le Mans)

LMP1:1 - Rebellion Racing (Rebellion R 13 Gibson) - N. Jani/A. Lotterer/G. Menezes3 - Rebellion Racing (Rebellion R 13 Gibson) - B. Senna/M. Beche/T. Laurent4 - ByKolles Racing (Enso CLM P1/01 Nismo) - O. Webb5 - CEFC TRSM Racing (Ginetta G60 Mecachrome) - O. Rowland6 - CEFC TRSM Racing (Ginetta G60 Mecachrome) - C. Robertson7 - Toyota Gazoo Racing (Toyota TS050 Hybrid) - M. Conway/K. Kobayashi/J. M. Lopez8 - Toyota Gazoo Racing (Toyota TS050 Hybrid) - S. Buemi/K. Nakajima/F. Alonso10 - DragonSpeed (Dallara BR1 Gibson) - B. Hanley/H. Hedman/R. van der Zande11 - SMP Racing (Dallara BR1 AER) - W. Petrow17 - SMP Racing (Dallara BR1 AER) - M. Aljoschin

LMP2:28 - TDS Racing (Oreca 07 Gibson) - F. Perrodo/M. Vaxiviere/L. Duval29 - Racing Team Nederland (Dallara P217 Gibson) - F. van Eerd/G. van der Garde/J. Lammers31 - DragonSpeed (Oreca 07 Gibson - TBA36 - Signatech-Alpine (Alpine A460 Gibson) - TBA37 - Jackie Chan DC Racing (Oreca Gibson) - TBA38 - Jackie Chan DC Racing (Oreca Gibson) - TBA50 - Larbe Competition (Ligier JS P217 Gibson) - F. Rees

GTE-Pro:51 - AF Corse (Ferrari 488 GTE) - J. Calado/A. Pier Guidi71 - AF Corse (Ferrari 488 GTE) - D. Rigon/S. Bird66 - Ford Chip Ganassi Racing (Ford GT) - S. Mücke/O. Pla67 - Ford Chip Ganassi Racing (Ford GT) - A. Priaulx/H. Tincknell81 - BMW Team MTEK (BMW M8 GTE) - M. Tomczyk/N. Catsburg82 - BMW Team MTEK (BMW M8 GTE) - A. Farfus/A. Felix da Costa91 - Porsche GT Team (Porsche 911 RSR) - R. Lietz/G. Bruni92 - Porsche GT Team (Porsche 911 RSR) - M. Christensen/K. Estre95 - Aston Martin Racing (Aston Martin Vantage GTE) - N. Thiim/M. Sörensen97 - Aston Martin Racing (Aston Martin Vantage GTE) - D. Turner/M. Martin

GTE-Am:54 - Spirit of Race (Ferrari 488 GTE) - T. Flohr/G. Fisichella/F. Castellacci56 - Project 1 (Porsche 911 RSR) - J. Bergmeister/P. Lindsay/E. Perfetti61 - Clearwater Racing (Ferrari 488 GTE) - W. Mok/K. Sawa/M. Griffin70 - MR Racing (Ferrari 488 GTE) - M Ishikawa/O. Beretta/E. Cheever III77 - Dempsey Proton Racing (Porsche 911 RSR) - TBA86 - Gulf Racing (Porsche 911 RSR) - M. Wainwright/B. Barker/N. Foster88 - Dempsey Proton Racing (Porsche 911 RSR) - TBA90 - TF Sport (Aston Martin Vantage V8) - TBA98 - Aston Martin Racing (Aston Martin Vantage V8) - P. Dalla Lana/P. Lamy/M. Lauda

Die zusätzlichen Starter bei den 24 Stunden von Le Mans 2018

LMP2:22 - United Autosports (Ligier JS P217 Gibson) - TBA23 - Panis Barthez Competition (Ligiser JS P217 Gibson) - TBA25 - Algarve Pro Racing (Ligier JS P217 Gibson) - TBA32 - United Autosports (Ligier JS P217 Gibson) - TBA33 - Jackie Chan DC Racing (Ligier JS P217 Gibson) - TBA34 - Jackie Chan DC Racing (Ligier JS P217 Gibson) - TBA35 - SMP Racing (Dallara P217 Gibson) - V. Shaitar36 - G-Drive Racing (Oreca 07 Gibson) - R. Russinow39 - Graff SO24 (Oreca 07 Gibson) - TBA40 - G-Drive Racing (Oreca 07 Gibson) - TBA44 - Eurasia Motorsport (Ligier JS P217 Gibson) - TBA47 - Cetilar Villorba Corse (Dallara P217 Gibson) - TBA48 IDEC Sport (Ligier JS P217 Gibson) - TBA

GTE-Pro:52 - AF Corse (Ferrari 488 GTE) - TBA63 - Corvette Racing (Corvette C7.R) - J. Magnussen/A. Garcia64 - Corvette Racing (Corvette C7.R) - O. Gavin/T. Milner68 - Ford Chip Ganassi Racing (Ford GT) - D. Müller/J. Hand/S. Bourdais69 - Ford Chip Ganassi Racing (Ford GT) - R. Briscoe/R. Westbrook/S. Dixon93 - Porsche GT Team (Porsche 911 RSR) - P. Pilet/N. Tandy/E. Bamber94 - Porsche GT Team (Porsche 911 RSR) - R. Dumas/T. Bernhard/S. Müller

GTE-Am:80 - Ebimotors (Porsche 911 RSR) - TBA84 - JMW Motorsport (Ferrari 488 GTE) - TBA85 - Keating Motorsports (Ferrari 488 GTE) - B. Keating/J. Bleekemolen99 - Proton Competition (Porsche 911 RSR) - TBA

© Motorsport-Total.com