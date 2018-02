Erstmals in der Teamgeschichte steigt Project 1 in die Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) ein. In enger Zusammenarbeit mit Porsche setzt der Rennstall aus Lohne ab 2018 einen Porsche 911 RSR in der GTE-Am-Kategorie ein. Als Saisonhighlight startet das Team zudem bei den 24 Stunden von Le Mans. Pilotieren wird das Fahrzeug ein internationales Dreiergespann, bestehend aus Jörg Bergmeister, Patrick Lindsey und Egidio Perfetti.

"Der Einsatz des Porsche 911 RSR bildet die Spitze unseres hauseigenen Motorsportprogramms. Zu unserem Firmenjubiläum steigen wir erstmals in die Langstrecken-Weltmeisterschaft ein", sagt Projektleiter Axel Funke. "Wir wissen, dass es harte Arbeit wird, doch wir fühlen uns der Herausforderung gewachsen und haben dabei ein klares Ziel vor Augen: Die 24 Stunden von Le Mans in unserer Klasse gewinnen."

Porsche-Werksfahrer Jörg Bergmeister ist bereits seit 1987 im Motorsport aktiv und kennt den 911 RSR wie kein Zweiter. In den USA sicherte er sich hinter dem Steuer des RSR zahlreiche Podiumsplätze. In Le Mans und der WEC sammelte der Nordrhein-Westfale viele Erfahrungen, von denen das Project-1-Team profitieren kann. "Ich blicke der Zusammenarbeit mit großer Vorfreude entgegen", sagt Bergmeister. "Das Team ist hoch motiviert und ich freue mich, mein Wissen in das Projekt einzubringen."

Als zweiter Fahrer reiht sich der Kalifornier Patrick Lindsey ein. Zusammen mit Park Place kämpft er seit 2013 in der IMSA-Serie und erwies sich ebenfalls als Experte im Umgang mit den Fahrzeugen von Porsche. Neben dem 911 GT3 Cup und einem 911 GT America war er zuletzt im 911 GT3 R unterwegs. "2018 geht für mich ein Traum in Erfüllung, erstmals mit dem RSR an den Start zu gehen. Meinen Teamkollegen Jörg Bergmeister kenne ich bereits sehr gut, da wir seit 2016 zusammen in den USA Rennen bestreiten. Jörg wird mir bei meiner neuen Herausforderung unter die Arme greifen", so Lindsey.

Egidio Perfetti komplettiert das Trio. Auch er ist ein Porsche-Spezialist und seit 2010 im europäischen Rennsport unterwegs. Durch seine unzähligen Rennen im französischen Porsche-Carrera-Cup konnte der Norweger auf nationaler Ebene bereits viel Erfahrung sammeln. Doch auch im Porsche-Supercup und dem Michelin-GT3-Le-Mans-Cup war er erfolgreich unterwegs. Der Start im Porsche 911 RSR stellt Perfetti vor eine neue Herausforderung, wie er erklärt: "Der Langstreckensport hat seine eigenen Gesetze. Wir müssen hart arbeiten, um das Auto kennenzulernen und uns zu behaupten."

In den kommenden Wochen stehen für das Team von Project 1 zahlreiche Testfahrten auf dem Programm, bevor es am 6. April weiter zum Prolog in Le Castellet geht. Bei den offiziellen Testfahrten kommt es zum ersten Aufeinandertreffen mit der Konkurrenz vor dem WEC-Saisonstart auf dem Circuit de Spa-Francorchamps am 5. Mai.

