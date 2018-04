Vor dem Start des offiziellen Tests der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) in Le Castellet (6. bis 7. April) präsentiert Toyota den LMP1-Boliden für die Supersaison 2018/19 und veröffentlicht technischen Details des neuen TS050 HYBRID.

Toyota ist der einzige Hersteller in der LMP1-Klasse. Mike Conway, Kamui Kobayashi und Jose Maria Lopez teilen sich das Auto mit der Startnummer 7, während sich Sebastien Buemi und Kazuki Nakajima in dieser Saison im Cockpit der Startnummer 8 mit Neuzugang Fernando Alonso abwechseln werden. Anthony Davidson wird dem Team als Ersatz- und Entwicklungsfahrer erhalten bleiben.

Das neue Reglement gesteht den privaten LMP1-Teams, die ohne Hybridtechnologie antreten, einen Energieverbrauch von 210,9 Megajoule (MJ) je Runde in Le Mans zu. Die beiden TS050 HYBRID sind dagegen auf 124,9 MJ begrenzt, wovon acht MJ auf den Hybridantrieb entfallen.

Technische Details des TS050 HYBRID

Auch die Treibstoff-Durchflussmenge wurde für den TS050 HYBRID eingeschränkt, sie wurde auf 80 Kilo pro Stunde reduziert, während der Konkurrenz Kilo pro Stunde zugestanden wird. Zusätzlich dürfen die nicht über Hybridantrieb verfügenden LMP1-Rennwagen 45 Kilo leichter antreten.

Der 1.000 PS starke Hybrid-Elektrik-Antriebsstrang wurde auf verbesserte Zuverlässigkeit hin modifiziert, auch um den Reglementsänderungen Rechnung zu tragen. In allen anderen Bereichen ist das Fahrzeug weitestgehend jenes, das die Saison 2017 mit drei Siegen in Folge beendete.

Kleinere aber produktive Veränderung an der Aerodynamik konnten seither innerhalb der strikten Homologationsregeln erzielt werden. Das 2018er Auto verfügt zudem über eine nach hinten gerichtete Gentex-Kamera, sodass die Fahrer erstmals den nachkommenden Verkehr auf einem Bildschirm im Cockpit im Auge behalten können.

"Wir freuen uns alle auf die kommende Saison, die in mehrerlei Hinsicht einzigartig sein wird. Le Mans gleich zweimal in einer einzigen Saison zu haben, ist wirklich etwas sehr Besonderes, aber auch, dass wir mit Fernando in der WEC einen Beitrag dazu leisten dieser Meisterschaft nennenswert zu mehr Popularität zu verhelfen, und dass das Reglement in diesem Jahr uns vor neue Herausforderung stellt", sagt Teamchef Rob Leupen.

Das LMP1-Werksteam muss "effizienter als je zuvor sein, um unsere LMP1-Rivalen schlagen zu können. Denn die dürfen mehr Energie verbrauchen und profitieren von einer höheren Treibstoff-Durchflussmenge, sowie einem geringeren Fahrzeuggewicht".Der Toyota-Verantwortliche macht eine klare Kampfansage an die Konkurrenz: "Wir hassen es zu verlieren, also kann unser Ziel nicht deutlicher formuliert werden. Der Sieg in Le Mans und der WEC-Titel müssen her."

Der Technische Direktor Pascal Vasselon ergänzt: "Im Gegensatz zu vorangegangenen Jahren sind die Verbesserungen an unserem 2018er Auto gegenüber dem Vorjahr überschaubar, wir haben lediglich ein verbessertes Kühlsystem und eine Weiterentwicklung der 2017 homologierten Karosserie. Was die reine Leistung betrifft, so hatten wir in den letzten vier Jahren ein Auto, das schnell genug war, um in Le Mans bei drei Gelegenheiten Siegchancen zu haben, ohne grundsätzliche Zuverlässigkeitsprobleme zu haben."

Fernando Alonso gibt WEC-Debüt

"Auf den besten Rennstrecken der Welt zu fahren, wie etwa Le Mans, und das mit einem der besten Teams der Welt, wie Toyota, das ist ein Privileg und für mich ein wahrgewordener Traum. Das Auto ist unglaublich, etwas sehr Spezielles", sagt Fernando Alonso. "Ich denke ich bin am rechten Ort und dem richtigen Team. Ich bin vollauf begeistert von diesem Projekt. Ich kann den Juni kaum erwarten, weiß aber auch, dass ich vor diesem großen Rennen noch an mir arbeiten und auch das Rennen in Spa angehen muss, denn ich habe Respekt vor Le Mans. Ich werde fit, gut vorbereitet und einsatzklar sein."

"Ich fühle mich sehr gut und kann es kaum erwarten wieder Rennen zu fahren. Le Mans ist unser größtes Rennen der Saison und wir haben in so vielen Aspekten daraufhin gearbeitet, sodass wir hoffentlich auf alles Mögliche vorbereitet sind. In 2013 beendete ich meinen zweiten Auftritt auf einem Podiumsplatz und ich dachte damals, dass es vielleicht nicht so schwierig sein wird zu siegen", meint Sebastien Buemi.

"Doch obwohl wir in den letzten paar Jahren ein konkurrenzfähiges Auto hatten, erwies es sich als sehr schwierig diesen Sieg zu erringen. Die WEC scheint in diesem Jahr eine große Herausforderung zu werden mit zehn LMP1-Rennwagen am Start. Wir wissen noch nicht, was die anderen Teams in Sachen Performance ausrichten können, konzentrieren uns daher auf uns selbst. Es gibt nur ein einziges Ziel: Den Sieg. Ich freue mich auf diese Herausforderung."

"Hybrid-Rennwagen zu fahren ist immer aufregend", kommentiert Kazuki Nakajima. "Wir wissen, wir haben gute Chancen zu siegen, doch wir mussten ja schon eine Menge Dramen im Rennen durchleben. Wir müssen uns deshalb auf die Vorbereitung fokussieren, denn die Herausforderung lautet in Le Mans das Rennen zu Ende zu fahren, ohne dass technische Defekte oder menschliches Versagen zum Ausfall führen. Man geht eine enorme Herausforderung ein und bislang konnten wir nicht immer nach Wunsch bestehen."

Mike Conway sagt: "Ich gehe mit einem guten Gefühl in diese Saison. Dies wird eine Herausforderung werden, aber ich hoffe wir können viele Rennen gewinnen. Das ultimative Ziel ist selbstverständlich Le Mans zu gewinnen, doch wir wissen ja aus schmerzlichen Erfahrungen wie hart dieses Rennen ist. 24 Stunden am Stück sind besonders hart."

Weiter: "Das Design-Team hat jeden Millimeter des Autos nachgearbeitet um sicherzustellen, dass es so leicht, schnell und zuverlässig wie möglich sein wird, und dass die Mechaniker und Ingenieure selbst auf unerwartete Ereignisse schnell reagieren können. Das Ziel momentan ist bessere Rundenzeiten zu erzielen und die Zuverlässigkeit zu verbessern. Soweit bin ich recht zuversichtlich, aber wir haben noch einen langen Weg vor uns."

"An unserem Auto gab es keine großen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr, wir wissen ja, wozu es fähig ist und sind daher sehr zuversichtlich, was Leistung und Zuverlässigkeit angeht. Wir haben eindeutig aus den Vorfällen gelernt und wissen daher jetzt was zu tun ist, was unserem Selbstvertrauen gut tut", sagt Kamui Kobayashi.

"Wir müssen Le Mans gewinnen und auch die Weltmeisterschaft, denn mit Toyota als einzigem Automobilhersteller am Start muss das unser Ziel sein. Aber jeden Juni treten wir immer wieder auch gegen Le Mans an, sowie gegen jeden Konkurrenten an, daher stecken wir viel Arbeit in die Vorbereitung zu diesem besonderen Rennen, das wirklich seines gleichen sucht. Ich denke wir sind bereit und ich sehe dieser interessanten und hoffentlich erfolgreichen Saison entgegen."

"Ich fühle mich vor dieser neuen Saison großartig. Es ist auch diesmal wie ein Neustart und daher auch spannend. Wir haben neue Erwartungen und neue Ziele. Meine Ziele decken sich mit jenen des Teams. Natürlich wissen wir, dass in diesem Jahr vieles anders sein wird. Wir haben hart gearbeitet und das Hauptziel ist Le Mans, wir hoffen in diesem Jahr dort stark zu sein und es endlich zu schaffen", meint Jose Maria Lopez.

"Le Mans ist sehr speziell. Natürlich bin ich noch relativ neu im Langstreckensport, konnte mich im Vorjahr aber schon gut eingewöhnen und Erfahrung sammeln, was großartig war. Der TS050 HYBRID ist ein unglaubliches Auto und das Team hat die letzten Monate damit verbracht das Auto, wie üblich, noch stärker zu machen."

