Aston Martin Racing wird den Rest des 2018er-Teils der WEC-"Supersaison" 2018/19 nur noch mit vier Fahrern bestreiten. Darren Turner und Jonny Adam werden nicht mehr Teil des Werksfahrerkaders bei den Läufen in Silverstone, Fuji und Schanghai sein. Turner, seit 14 Jahren bei Aston Martin aktiv, hat einen neuen Vertrag mit einem Entwicklungsposten für Renn- und Straßenfahrzeuge erhalten. Adam wechselt in die GTE Am zu TF Sport und ersetzt dort Euan Hankey.

Somit bleiben Nicki Thiim und Marco Sörensen im "Dane Train" #95 übrig, während Maxime Martin und Alex Lynn den Aston Martin #97 pilotieren werden. Durch die Verkleinerung erhalten die Fahrer mehr Trainingszeit und müssen weniger Kompromisse beim Set-up eingehen.

AMR-Teamchef Paul Howarth zufolge wird es Aston Martin gelingen, durch die Verkleinerung auf zwei Fahrer pro Fahrzeug "unsere Möglichkeiten in den drei kürzesten Rennen der Saison zu maximieren." Darren Turner wird für die drei Rennen im Jahre 2019 ins Cockpit zurückkehren, bei Jonny Adam ist der Einsatz im zweiten Teil der Saison noch unklar.

Die neuen Turbo-Vantage waren beim WEC-Saisonauftakt in Spa-Francorchamps und bei den 24 Stunden von Le Mans noch nicht konkurrenzfähig. Es besteht Uneinigkeit darüber, ob dies der Balance of Performance geschuldet war oder der relativen Unreife des Fahrzeugs. Im Gegensatz zu BMW ist Aston Martin nicht in der IMSA-Serie unterwegs und absolvierte somit in Le Mans das erst zweite Rennen mit dem neuen Auto.

Das Problem der stumpfen Waffe soll sich ab Silverstone ändern, wie AMR-Motorsportchef John Gaw erläutert: "Wir erwarten vom Aston Martin Vantage GTE eine bessere Performance in Silverstone, nachdem wir nach Le Mans tiefgehende Analysen und Entwicklung betrieben haben. Die Änderungen an der Fahrerpaarung gehen mit diesem Prozess einher und sollten uns die beste Chance geben, die bestmögliche Punkteausbeute aus diesen kürzeren Rennen zu holen."

Er betont auch, dass es sich um keine Strafversetzungen handele: "Es gibt in unserem Fahreraufgebot kein schwaches Glied in der Kette. Ich stolz auf sie alle!"

