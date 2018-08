Acht Rennen und das große Finale in Le Mans: So sieht der vorläufige Rennkalender für die Langstrecken-WM (WEC) 2019/2020 aus, den die Ausrichter der Meisterschaft nun vorgestellt haben. Vorbehaltlich der Zustimmung des FIA-Weltrats beginnt die Saison demnach am 1. September 2019 in Silverstone und endet am 14. Juni 2020 mit dem 24-Stunden-Rennen in Le Mans. In Deutschland gastiert die WEC nicht.

Der vorläufige WEC-Kalender 2019/2020:

01.09.2019: Silverstone (Großbritannien)13.10.2019: Fuji (Japan)17.11.2019: Schanghai (China)14.12.2019: Sachir (Bahrain)01.02.2020: Sao Paulo (Brasilien)xx.03.2020: Sebring (USA)03.05.2020: Spa (Belgien)13.-14.06.2020: Le Mans (Frankreich)

