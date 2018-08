Das WEC-Rennwochenende 2018 in Silverstone hat für die LMP1-Privatmannschaft von Rebellion alles andere als gut begonnen. Die Schweizer, die sich aufgrund einer veränderten EoT bessere sportliche Chancen ausrechnen dürfen, erlebten im ersten Freien Training am frühen Nachmittag einen erheblichen und traurigen Rückschlag.

Bruno Senna verunglückte mit dem Rebellion-Gibson #1, den er sich mit Neel Jani und Andre Lotterer teilt, nach nur vier Umläufen schwer. Der brasilianische Ex-Formel-1-Pilot zog sich bei einem heftigen Einschlag ausgangs der Copse-Kurve einen Bruch im rechten Fuß zu. Er wird für den weiteren Verlauf des Wochenendes ausfallen. Senna hatte in der Beschleunigungsphase das Heck des R13 verloren und war in die Barrieren eingeschlagen.

Das Auto wurde bei dem Aufprall stark beschädigt. Teile des rechten vorderen Radkastens zerschlugen die Windschutzscheibe und drangen ins Cockpit ein. Ob sich auch Aufhängungskomponenten in das Moncoque bohrten, ist unklar. Rebellion will mit Unterstützung von Oreca das Auto mit der Startnummer 1 bis zum morgigen dritten Freien Training (10:00 Uhr MESZ) wieder einsatzbereit haben

Senna ist in der laufenden WEC-Supersaison bereits der zweite LMP1-Pilot, der sich bei einem Crash einen Knochenbruch zugezogen hat. Am Auftaktwochenende in Spa-Francorchamps war Pietro Fittipaldi mit dem BR1-Gibson von DragonSpeed in der berühmten Eau Rouge in die Barrieren eingeschlagen. Der Brasilianer hatte sich dabei beide Knöchel gebrochen.

© Motorsport-Total.com