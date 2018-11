Die WEC gastiert an diesem Wochenende im Land der aufgehenden Sonne.

Im japanischen Fuji hat Toyota traditionell sein Heimspiel, daher zählt für das Team um Topstar Fernando Alonso in der LMP1-Klasse nur der Sieg (DATENCENTER: Die Teamwertung).

SPORT1 steigt in die Schlussphase des 6-Stunden-Rennens ein und berichtet am frühen Sonntagmorgen ab 6 Uhr LIVE im TV. Den kompletten Lauf gibt es bereits in der Nacht ab 03.30 Uhr LIVE auf SPORT1+ und im kostenlosen Livestream.

Alonso-Toyota startet von der Pole

Fernando Alonso, Sebastien Buemi und Kazuki Nakajima gehen von der Pole-Position in das Toyota-Heimspiel - profitierten dabei aber von einem Fehler eines anderen Fahrers. Weil Jose-Maria Lopez mit dem Schwesterfahrzeug #7 zu schnell in der Boxengasse fuhr, wurde es nach dem Qualifying disqualifiziert.

Kurioser Patzer beschert Alonso Pole in Fuji

Porsche in GT-Wertung vorne

In der Hersteller-Wertung der GT-Klasse konnte die Konkurrenz von Ferrari und Ford zuletzt Boden auf Spitzenreiter Porsche gut machen, nun wollen die Stuttgarter in Fuji zurückschlagen.