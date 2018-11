Die Organisatoren der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) dürfen auch weiterhin mit dem letzten verbliebenen Hersteller in der LMP1-Klasse planen. Denn Toyota will auch in der Saison 2019/20 mit dem TS050 Hybrid in der WEC antreten. Eine offizielle Bestätigung seitens des japanischen Herstellers steht zwar noch aus, ist aber offenbar nur noch Formsache.

"Wir bereiten die Budgets vor und bereiten uns generell auf die nächste Saison vor", bestätigt Teammanager Rob Leupen gegenüber 'Motorsport-Total.com'. "Es geht alles in diese Richtung und wir nähern uns einer Entscheidung, nach der aktuellen Supersaison weiterzumachen - wir sollten in der nächsten Saison dabei sein", so Leupen weiter. Offiziell könnte die Entscheidung laut ihm im Januar getroffen werden.

Die Fortsetzung des WEC-Engagements erscheint für Toyota trotz fehlender Konkurrenz in der WEC sinnvoll. Die Saison 2019/20 ist voraussichtlich die letzte unter dem aktuellen technischen Reglement, und mit dem weit entwickelten TS050 Hybrid hat Toyota gute Chancen, einen weiteren Sieg bei den 24 Stunden von Le Mans und in der WM zu landen, bevor ab 2020 dann das neue Hypercar-Reglement eingeführt werden könnte.

"Es hat Sinn, weiter zu fahren und das Team zusammenzuhalten", sagt Leupen. "Wir haben eine schöne Maschine, die wir gerne fahren würden, und wir könnten uns auf 2020 vorbereiten, wenn wir teilnehmen wollen."

Der Teammanager, der auch Geschäftsführer der Toyota Motorsport GmbH in Köln ist, hofft, dass zeitgleich mit der Fortsetzung des WEC-Engagements für 2019/20 auch ein langfristiges Bekenntnis zum Hypercar-Konzept erfolgt. "Wir hoffen, dass dies geschieht, weil wir das Programm starten müssen", sagt er. "Ob wir es tun, ist noch nicht entschieden, aber es sieht sehr positiv aus."

Toyota war eine treibende Kraft bei der Einführung des neuen Reglements, welches die aktuelle LMP1-Klasse ablösen soll. "Wir sind in die Entwicklung des Reglements stark involviert und machen Studien", so Leupen.

