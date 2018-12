Porsche nimmt das Unternehmen Titelverteidigung in der GTE-Pro-Klasse bei den 24 Stunden von Le Mans 2019 erneut mit vier Fahrzeugen in Angriff. Wie der deutsche Hersteller am Samstagabend im Rahmen seiner Jahresabschlussfeier bestätigte, werden neben den beiden regulär von Manthey in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) eingesetzten 911 RSR auch die beiden Fahrzeuge an den Start gehen, die in der IMSA-Meisterschaft von Core Autosports unter der Bewerbung Porsche Nordamerika eingesetzt werden.

Mit dieser Aufstellung war Porsche schon in diesem Jahr in Le Mans an den Start gegangen. Nach dem Ende des LMP1-Programm intensivierten die Stuttgarter ihr Engagement im GT-Sport. Der Lohn war 2018 der Klassensieg in der GTE-Pro-Klasse, wo sich Porsche nach teils beinhartem Kampf gegen die Konkurrenz von Ford, Ferrari, Aston Martin und Corvette durchsetzen konnte.

Die Besetzung der beiden regulären WEC-Autos bleibt im Vergleich zu diesem Jahr unverändert. Kevin Estre, Michael Christensen und Laurens Vanthoor werden versuchen, ihren Sieg zu wiederholen, das Schwesterauto teilen sich Gianmaria Bruni, Richard Lietz und Frederic Makowiecki.

Der erste "US-Porsche" wird mit Earl Bamber, Patrick Pilet und Nick Tandy besetzt, die zu den Stammfahrern von Porsche in der IMSA-Serie gehören. Im vierten Auto werden Sven Müller sowie die beiden Nachwuchsfahrer Mathieu Jaminet und Dennis Olsen sitzen. Timo Bernhard und Romain Dumas, die 2018 noch zum Aufgebot von Porsche in Le Mans gehörten, werden dort 2019 nicht mehr für den deutschen Sportwagenbauer fahren.

Zugleich gab Porsche auch die Fahrerbesetzungen für die IMSA-Saison 2019 bekannt. Das Auto mit der Startnummer 911 teilen sich Tandy und Pilet, bei den langen Rennen in Daytona, Sebring und Road Atlanta unterstützt Makowiecki als dritter Fahrer. Das Schwesterauto wird mit Bamber und Vanthoor und bei den drei genannten langen Rennen zusätzlich mit Jaminet besetzt.

