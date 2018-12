Ende Januar 2019 wird Alex Zanardi erstmals bei den 24 Stunden von Daytona starten. Der Publikumsliebling aus Italien fährt beim Langstreckenklassiker in Florida, der die Motorsportsaison in den USA traditionell eröffnet, einen BMW M8 GTE.

Doch abgesehen von Daytona stand mit dem gleichen Auto - zumindest kurzzeitig - auch ein möglicher Einsatz Zanardis bei den 24 Stunden von Le Mans im Raum.

"Wir haben diskutiert", offenbart BMW-Motorsportdirektor Jens Marquardt auf entsprechende Nachfrage. Letzten Endes fiel die Entscheidung, welches 24-Stunden-Rennen Zanardi bestreiten wird, aber gegen Le Mans und für Daytona aus.

"Ganz ehrlich: Ich hatte schon an Daytona gedacht. Denn Alex hat eine gewisse Historie in den USA und ist dem Rennsport in den Vereinigten Staaten noch immer sehr verbunden", spricht Marquardt auf die großen IndyCar-Erfolge des Italieners an.

In seiner Rookie-Saison 1996 in der damaligen CART-Serie errang Zanardi im Ganassi-Team auf Anhieb drei Siege und wurde Dritter der Gesamtwertung. In den beiden folgenden Jahren 1997 und 1998 wurde er jeweils überlegen Champion.

"Wir dachten ähnlich. Er hat Daytona bevorzugt. Deshalb sind wir rasch zu einer Entscheidung gekommen", so Marquardt, um mit Verweis auf Le Mans anzufügen: "Natürlich haben wir auch darüber gesprochen, aber es ging dann ziemlich schnell. Alex selbst meinte: 'Wenn ich die Wahl habe, dann gehe ich lieber nach Daytona.'"

