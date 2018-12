Die Hypercar-Ära in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) wirft ihre Schatten voraus. Ab der Saison 2020/21 sollen die neuen Fahrzeuge die Speerspitze der Meisterschaft bilden und ByKolles möchte ebenfalls in der Topkategorie mit einem eigenen Auto an den Start gehen. Das verriet Teamchef Manfredi Ravetto gegenüber 'Endurace-Info'.

"Wir wollen dabei sein und wir arbeiten schon daran", berichtet Ravetto. "Jetzt müssen wir uns mit unseren Geschäftspartnern auseinandersetzen. Dr. Kolles möchte in der neuen Kategorie an den Start gehen." Das Team wolle noch weitere Details des technischen Reglements abwarten, aber das jetziges Konzept würde dem Rennstall gefallen.

In der Hypercar-Klasse, die noch einen Namen bekommen wird, ist ein Hybridantrieb Pflicht. Während das Auto voraussichtlich vom Team selbst gebaut werden wird, schaut sich ByKolles jetzt verschiedene Optionen an, um an einen Antrieb zu kommen. Am liebsten würde das Team weiter mit Nissan zusammenarbeiten. Die Marke hat das Team in den vergangenen zwei Saisons mit Motoren beliefert.

Ravetto glaubt, dass die neue Serie sogar die Formel 1 verdrängen könnte. Er sagt: "Wir wissen, dass wir für das Projekt viel Geld brauchen. Wenn die Berichterstattung da und das Bild positiv ist, kann diese Meisterschaft größer werden als die Formel 1." Der Automobile Club de l'Ouest (ACO) und der Automobil-Weltverband (FIA) würden den richtigen Weg gehen, betont der Teamchef. Privatteams dürfen in der Hypercar-Klasse teilnehmen und das ohne Produktionsrestriktionen. Wie genau die Regeln aussehen, hängt aber vom Antriebsstrang und dem eingesetzten Hybridsystem ab.

Außerdem malt sich Ravetto gute Chancen in der WEC aus, weil das neue Reglement Privatteams nicht mehr benachteiligen soll wie das aktuelle Regelwerk. Deshalb glaube auch Dr. Kolles an die Zukunft der WEC. ByKolles großes Ziel sei es, in der Zukunft die 24h von Le Mans zu gewinnen.

Neben ByKolles hat auch Glickenhaus angekündigt, ein WEC-Hypercar zu bauen. Glickenhaus will ein Fahrzeug auf der Basis seines SCG007 produzieren und damit in der zukünftigen Topklasse der WEC starten. Außerdem wird davon ausgegangen, dass Toyota als Werksteam in der WEC bleiben und ebenfalls ein Hypercar entwickeln wird.

