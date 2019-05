Fernando Alonso, Sebastien Buemi und Kazuki Nakajima haben ein wildes Nicht-ganz-6-Stunden-Rennen in Spa-Francorchamps gewonnen. Beim vorletzten Lauf der "Supersaison" 2018/19 der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) holten sie ihren vierten Saisonsieg, während die Teamkollegen Mike Conway, Kamui Kobayashi und Jose-Maria Lopez nur Sechste wurden. Toyota und Porsche sicherten sich die Hersteller-/Teamtitel.

Nach vier Safety-Car-Phasen, zweimal Full Course Yellow und allen denkbaren Bedingungen in einem Rennen entschied sich die Rennleitung elf Minuten vor Ablauf der Zeit zum Abbruch des siebten Laufs der Saison. Die Temperaturen gingen in Richtung Gefrierpunkt. Nichtsdestotrotz war über weite Strecken des Rennens geordneter Rennbetrieb möglich.

Wetterkapriolen gleich zu Beginn

Eine wilde erste Stunde würfelte das Feld komplett durcheinander. Nach nur einer Runde begann es zu regnen, was sich schnell zu einem Hagel- und später Schneeschauer ausweiten sollte.

Beim blitzschnellen Wechsel auf Regenreifen unterlief der Crew der #8 die erste Panne: Es lagen keine Reifen parat. Das sollte aber keine Auswirkungen haben, weil die Rennleitung bei einsetzendem Schneefall das Safety-Car auf die Piste schickte. Es wurde so kalt, dass sogar die Regenreifen aus ihrem Arbeitsfenster fielen.

Trotz des zwar nicht unerwarteten, aber trotzdem kuriosen Grundes für eine Safety-Car-Phase zeigte sich das Wetter deutlich besser als angesagt. Mehrere Schneeschauer streiften zwar die Strecke in den nächsten Stunden, es blieb jedoch zur allgemeinen Überraschung länger trocken als von allen erwartet. Erst in den letzten beiden Stunden sollte es wieder Niederschlag geben, dann aber richtig.

Strategiefehler bei Toyota

Zunächst sorgten die Teilnehmer selbst für eine zweite Safety-Car-Phase nach genau einer Stunde. Jordan King übersah im Jackie-Chan-Oreca #37 (Heinemeier Hansson/King/Stevens) den ByKolles-Enso-CLM #4 (Webb/Dillmann/Ruberti) komplett und drängte diesen in den Reifenstapel von La Source.

Toyota machte einen strategischen Fehler und verpasste es, auf Slicks zu wechseln. "Die Strecke trocknete wesentlich schneller ab als wir gedacht hätten", gab Alonso im Anschluss zu. Jedenfalls musste Sebastien Buemi ein zweites Mal reinkommen. Bis er sich durch das ganze Feld gearbeitet hatte, hatte er 50 Sekunden Rückstand auf das Schwesterfahrzeug.

Nichts, was man unter normalen Umständen aus eigener Kraft noch hätte aufholen können, zumal die #7 in diesem Rennen denselben Speed gehen konnte wie die #8, was nicht immer in dieser Saison der Fall gewesen ist.

Doch kurz vor Rennhälfte fiel die Entscheidung, als der Toyota #7 mit einem Sensorproblem im Bereich der Energierückgewinnung in die Garage geschoben werden musste. "Sie waren das schnellste Fahrzeug auf der Strecke. Es tut mir leid für sie", sagt Rob Leupen, Geschäftsführer der Toyota Motorsport GmbH (TMG). "Es war ein Problem mit dem Sensor der elektronischen Bremse im Bereich des Hybridantriebs."

Fahrfehler von Alonso

Conway/Kobayashi/Lopez verloren durch die Reparatur vier Runden, der Weg für die #8 war frei. Nicht aber, ohne dass die Witterungsbedingungen sogar Fernando Alonso erwischten. Der zweimalige Formel-1-Weltmeister hatte bei einem Dreher in Pouhon viel Glück, nicht einzuschlagen. "Solche Fahrfehler müssen wir eigentlich vermeiden", ärgert er sich.

In der Schlussphase drehte das Wetter dann wieder am Rad: Ein weiterer Schneeschauer 100 Minuten vor Schluss brachte erneut das Safety-Car auf die Strecke. Der Toyota #8 hatte zu diesem Zeitpunkt bereits eine Runde Vorsprung auf die Konkurrenz rausgefahren und war damit sicher. Der Sieg sorgte auch dafür, dass Toyota offiziell Herstellerweltmeister ist.

Porsche holt Titel

Grund zur Freude gab es auch bei Porsche. Das Team durfte sich über den Gewinn der Herstellerwertung GTE-Pro freuen. Die Piloten Gianmaria Bruni, Richard Lietz, Kévin Estre und Michael Christensen setzten sich in ihren beiden Boliden gegen die Mitbewerber Aston Martin, Ferrari, BMW und Ford durch.

Beim nächsten Rennen im traditionsreichen Le Mans tritt der deutsche Hersteller sogar als Titelverteidiger an. Im vergangenen Jahr durfte sich Porsche dort über einen Doppelsieg freuen.

