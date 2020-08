Hollywood-Star Michael Fassbender hatte im Qualifying zum Le Castellet 240 in der europäischen Le-Mans-Serie einen schweren Unfall (Highlights am Montag ab 22.30 Uhr im Porsche GT Magazin auf SPORT1)

Auf dem Circuit Paul Ricard flog der 43-Jährige mit seinem Porsche ab und schlug heftig in die Reifenstapel ein. Nach einem Regenschauer am Morgen begann das Qualifying am späten Vormittag zwar auf trockener Strecke, doch die Randsteine waren noch nass.

Fassbender hatte aber Glück und kam mit dem Schrecken davon: Er blieb unverletzt. Für den Heidelberger ist es der zweite Porsche-Unfall innerhalb von zwei Wochen. Bei einem Rennen des Porsche-Supercups wurde er in eine Startkollision verwickelt, die sein Rennen direkt beendete.