Die FIA WEC gastiert am Wochenende erstmals auf der portugiesischen Rennstrecke in Portimao. ( NEWS: Alles zur WEC )

Nach den sechs Stunden von Spa Anfang Mai, steht mit den 8 Stunden in Portugal die zweite Station der Langstrecken-Weltmeisterschaft an. (FIA WEC: 8 Stunden von Portimao LIVE auf SPORT1)

FIA WEC: Porsche liegt in Führung

Während sich beim Auftakt das Toyota-Team um Sebastien Buemi in der Top-Kategorie der Le-Mans Hypercars behaupten konnte, glänzte auch Porsche in der GT-Klasse und fuhr mit dem Duo Neel Jani und Kevin Estre im Porsche 911 RSR-19 den Sieg ein. Diese Führung gilt es nun für die Stuttgarter in Portugal zu verteidigen. ( SERVICE: die Teamwertung der WEC )

"Nach dem großen Erfolg in Spa-Francorchamps starten wir als WM-Führende in das zweite Saisonrennen. Unser Ziel ist ganz klar: Wir wollen auch nach dem bevorstehenden 8-Stunden-Rennen in Portugal in allen Wertungen der GTE-Pro-Klasse auf Platz eins stehen", erklärte Pascal Zurlinden, Gesamtprojektleiter Werksmotorsport. ( SERVICE: der Rennkalender der WEC )

"Das kommende Rennen in Portugal ist in mehrerlei Hinsicht besonders. Da es sich um ein 8-Stunden-Rennen handelt, werden mehr Punkte vergeben als in den normalen WEC-Läufen, die generell über sechs Stunden gehen. Wir können also größere Beute machen. Das motiviert uns zusätzlich", ergänzte Alexander Stehlig, Einsatzleiter FIA WEC.

Alles zur Formel 1 und zum Motorsport-Wochenende im AvD Motor & Sport Magazin – Sonntag ab 21.45 Uhr LIVE im TV und STREAM auf SPORT1

SPORT1 steigt am Samstag live ab 17:00 Uhr im Free-TV in die entscheidende Phase des 8-Stunden-Rennens ein.

Den kompletten Lauf der Langstrecken-WM gibt es bereits ab 11:30 Uhr im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de zu sehen, dazu begleitet auch SPORT1+ mit umfangreichen Liveübertragungen das Geschehen. Am Mikrofon ist Kommentator Heiko Stritzke im Einsatz.

FIA WEC LIVE auf SPORT1 im TV & Stream

TV: SPORT1, SPORT1+

Stream: SPORT1.de