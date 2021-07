Die FIA WEC LIVE bei SPORT1: In diesem Jahr startet das Teilnehmerfeld zum ersten Mal für ein 6-Stunden-Rennen im Highspeed-Tempel von Monza. SPORT1 zeigt den kompletten Lauf der Langstrecken-WM am Sonntag ab 11.30 Uhr live im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de.

Von 13 Uhr bis 14 Uhr und pünktlich zur entscheidenden Phase ab 17.30 Uhr ist SPORT1 live im Free-TV mit dabei. (Die FIA WEC LIVE aus Monza im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM)

Das Rennen gilt durch die Streckencharakteristik als echter Gradmesser für die 24h von Le Mans. Der Kurs verfügt über viele lange Geraden, an deren Ende harte Bremsschikanen auf das Feld warten. Auch Zuschauer sind in Monza wieder erlaubt, allerdings in limitierter Anzahl. ( NEWS: Alles zur WEC )

Mit fünf Hypercars steht immerhin ein Topfahrzeug mehr am Start als in Portimao. In Portugal überzeugte vor fünf Wochen Toyota mit Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima und Brendon Hartley in der Top-Kategorie der Le-Mans Hypercars.

Der Toyota GR010 Hybrid trifft diesmal auf zwei Glickenhaus 007 LMH. Mit dabei ist natürlich auch wieder Alpine mit dem LMP1-"Altwagen". In der GTE-Pro-Kategorie starten weiterhin sowohl die beiden Ferraris als auch die beiden Porsches.

Zahlreiche Fahrerwechsel

Die LMP2-Kategorie wächst wieder auf zwölf Fahrzeuge an, da diesmal Risi Competizione einen Oreca-07 für das hochkarätige Trio Cullen/Jarvis/Nasr einsetzt. Zudem kommt es hier zu einigen Fahrerwechseln. ( SERVICE: die Teamwertung der WEC )

Im Racing Team Nederland fallen gleich zwei Fahrer aufgrund positiver Coronatest-Ergebnisse aus. Die GTE-Am-Kategorie begrüßt sogar drei Fahrzeuge mehr als noch in Portimao. ( SERVICE: der Rennkalender der WEC )

Spannend: Die Hypercars behalten ihre Werte aus den 8h von Portimao ebenso bei, wie die LMP2-Boliden. In den GTE-Klassen gibt es bei den Profis nur geringfügige Änderungen am Gewicht. Ferrari darf fünf Kilogramm ausladen, Porsche muss fünf Kilogramm zuladen.

FIA WEC LIVE auf SPORT1 im TV & Stream

TV: SPORT1

Stream: SPORT1.de