Hyundai hat den ersten kleinen Schlagabtausch der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2018 für sich entschieden. Thierry Neuville fuhr am Mittwochnachmittag im Shakedown der Rallye Monte Carlo die schnellste Zeit, sein Teamkollege Dani Sordo landete knapp hinter ihm auf Platz zwei. Andreas Mikkelsen komplettierte als Fünfter den starken Auftritt des Werksteams des koreanischen Autobauers, während sich Weltmeister Sebastien Ogier (Ford) noch zurückhielt.

Neuville fuhr bei Sonnenschein gleich im ersten Durchgang auf dem 3,35 Kilometer langen Abschnitt in der Nähe des Rallyezentrums in Gap eine Zeit von 2:00.2 Minuten, die von keinem Rivalen mehr geschlagen werden sollte. Sordo, der in diesem Jahr nur ein Teilzeitprogramm in der WRC fahren wird, verpasste die Zeit seines Teamkollegen allerdings nur um 0,1 Sekunden.

Toyota-Neuzugang Ott Tänak bewies mit Rang drei (+0,5 Sekunden), dass er mit dem Yaris WRC gut zurecht kommt und auch im neuen Team von Beginn an konkurrenzfähig sein dürfte. Schnellster Citroen-Pilot war Kris Meeke auf Rang vier (+0,7), hinter Mikkelsen fuhr Jari-Matti Latvala (Toyota) die sechstschnellste Zeit.

Im Ford-Lager lies man es beim Shakedown ruhig angehen. Weltmeister Sebastien Ogier beschränkte sich auf drei Durchgänge und war mit Platz sieben offensichtlich zufrieden. Sein Teamkollege Elfyn Evans platzierte sich hinter ihm auf Rang acht.

Eine kurzfristige Personaländerung musst M-Sport-Pilot Bryan Bouffier vornehmen. Sein Beifahrer Jerome Degout wurde auf dem Weg zur Rallye in einen Verkehrsunfall verwickelt, bei dem er sich ein Schlüsselbein brach und deshalb ausfällt. Daher sprang kurzfristig Bouffiers früherer Beifahrer Xavier Panseri ein, obwohl er erst in dieser Woche von der Rallye Dakar zurückgekehrt war. Das Duo beendete den Shakedown auf Rang elf.

Offiziell beginnt die Rallye Monte Carlo am Donnerstagabend. Ab 21:43 Uhr stehen dann zwei Wertungsprüfungen bei Nacht auf dem Programm.

Ergebnis Shakedown (Top 10): 1. Thierry Neuville (Hyundai) - 2:00.2 Minuten; 2. Dani Sordo (Hyundai) +0,1 Sekunden; 3. Ott Tänak (Toyota) +0,50; 4. Kris Meeke (Citroen) +0,70; 5. Andreas Mikkelsen (Hyundai) +0,80; 6. Jari-Matti Latvala (Toyota) +1,30; 7. Sebastien Ogier (Ford) +1,40; 8. Elfyn Evans (Ford) +1,90; 9. Craig Breen (Citroen) +2,7; 10. Esapekka Lappi (Toyota) +2,7

