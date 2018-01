Weltmeister Sebastien Ogier steht zum Auftakt der neuen Saison gleich dicht vor seinem nächsten Sieg bei der Rallye Monte Carlo.

Der Franzose vom Team M-Sport führt in seinem Ford Fiesta nach 13 von 17 Wertungsprüfungen vor Toyota-Pilot Ott Tänak aus Estland. Ogier baute den Vorsprung auf seinen Titelkonkurrenten auf 33 Sekunden aus.

Tänaks Markenkollege Jari-Matti Latvala aus Finnland hat als Dritter schon mehr als anderthalb Minuten Rückstand. Am Sonntag stehen noch vier Wertungsprüfungen auf dem Programm. Ogier peilt in dieser Saison seinen sechsten WM-Titel in Serie an. In den Jahren 2013 bis 2016 stand er mit VW ganz oben, nach seinem Wechsel zu M-Sport wurde er auch 2017 mit dem kleineren Privatteam gleich Weltmeister.

Duell mit Ex-Teamkollege

Der Auftakt in Monte Carlo lag ihm meist besonders gut. Seit 2014 gewann Ogier jede Ausgabe der Rallye rund um seinen Geburtsort Gap. Das Duell mit Tänak hat nun eine besondere Note. Im vergangenen Jahr waren die beiden Teamkollegen bei M-Sport, der Este stand dabei klar in Ogiers Schatten. Im Toyota Yaris will er den Serienchampion nun stürzen.

Die erste WM-Station läuft noch bis Sonntag, die Saison umfasst auch in diesem Jahr 13 Läufe in Europa, Australien und Südamerika. Die ADAC Rallye Deutschland steigt vom 16. bis 19. August im Saarland.