Thierry Neuville (Hyundai) führt die Rallye Schweden, zweiter Lauf der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2018, nach elf von 19 Wertungsprüfungen weiter an, allerdings wurde das Hyundai-Trio an der Spitze der Gesamtwertung gesprengt. Erster Verfolger von Neuville ist nach den drei Wertungsprüfungen vom Samstagvormittag Craig Breen (Citroen). Der Ire liegt 5,9 Sekunden hinter Neuville zurück, Dritter ist Andreas Mikkelsen (Hyundai), der allerdings bereits 17,6 Sekunden Rückstand hat.

Der Samstag begann für den Führenden Neuville mit einer Schrecksekunde. Bei der ersten Wertungsprüfung des Tages fiel die Wippenschaltung an seinem Hyundai i20 WRC aus, woraufhin der Belgier zum Schaltknüppel greifen musste. Auf der Verbindungsetappe zur nächsten Prüfung konnten Neuville und Beifahrer Nicolas Gilsoul unter Anleitung des Teams den Defekt aber reparieren.

Bei der zweiten Wertungsprüfung des Samstags brachte dann eine verhängnisvolle Kettenreaktion die Hyundai-Mannschaft in Bedrängnis. Zunächst fiel Mikkelsen nach einem Fahrfehler von Platz zwei auf vier zurück. "Ich habe einen Schneewall getroffen und mich gedreht. Dabei habe ich vielleicht 15 Sekunden verloren", berichtet der Norweger.

Mikkelsen und Neuville drehen sich

An derselben Stelle geriet kurz darauf dann auch Neuville in Schwierigkeiten. "Ich habe mich gedreht und musste zurücksetzen. Ich glaube das war dort, wo Andreas in den Schneewall eingeschlagen war, denn es lagen viele Teile herum", sagt er. Mit der Bestzeit bei der letzten Wertungsprüfung des Vormittags, der legendären "Vargasen" mit ihrer Sprungkuppe "Colin's Crest" festigte der Belgier aber seine Führung.

Dank einer konstant schnellen Vorstellung am Samstagvormittag ist Breen Neuville aber auf den Fersen und darf weiter von seinem ersten Sieg in der Rallye-WM träumen. Durch einige kleinere Fahrfehler fiel Hayden Paddon (Hyundai) auf Platz vier (+19,2 Sekunden) zurück, Fünfter ist aktuell Mads Östberg (Citroen, +21,5 Sekunden).

Die Positionen sechs bis acht belegt geschlossen das Toyota-Trio Esapekka Lappi, Jari-Matti Latvala und Ott Tänak. Der Este gewann die ersten beiden Wertungsprüfungen des Tages und verkürzte seinen Rückstand auf seinen Teamkollegen auf 8,0 Sekunden.

Sebastien Ogier schon drei Minuten zurück

Für M-Sport-Ford läuft es bei der Rallye Schweden weiterhin nicht rund. Youngster Teemu Suninen fiel am Samstagvormittag auf Rang neun zurück, Elfyn Evans und Sebastien Ogier fahren außerhalb der Top 10. Der amtierende Weltmeister konnte als zweiter Starter keine Zeit gutmachen und liegt nun schon über drei Minuten hinter der Spitze zurück.

Am Samstagnachmittag werden bei der Rallye Schweden zunächst die drei am Vormittag gefahrenen Wertungsprüfungen wiederholt. Zum Abschluss findet dann zunächst in der Dunkelheit zum zweiten Mal die Zuschauerprüfung auf der Pferderennbahn in Karlstadt statt, gefolgt von der 3,13 Kilometer kurzen Prüfung "Torsby Sprint", die die Teilnehmer zurück in den Servicepark führt.

