Ein Unfall sorgte am Mittwoch für ein vorzeitiges Ende der Vorbereitung von Thierry Neuville auf die Rallye Frankreich (6. bis 8. April), den vierten Lauf der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2018. Bei einem Test auf Korsika verunglückte der Belgier auf einer Brücke und stürzte mit seinem Hyundai i20 WRC mehrere Meter tief in ein Flussbett.

Auf Twitter veröffentlichte Fotos zeigen das Auto mit stark beschädigter Frontpartie in dem Fluss, der zum Glück nur wenig Wasser führte. Laut der offiziellen Internetseite der WRC ereignete sich der Unfall am Ausgang einer Linkskurve in der Nähe der Ortschaft Linguizzetta an der Ostküste Korsikas.

Ein Hyundai-Sprecher bestätigte, dass Neuville und sein Beifahrer Nicolas Gilsoul bei dem Unfall nicht verletzt wurden. Der Testtag war damit allerdings beendet.

Auf das Testprogramm von Hyundai vor der ersten Asphalt-Rallye des Jahres hatte der Unfall allerdings keine nachhaltigen Auswirkungen, denn Neuvilles Teamkollege Andreas Mikkelsen hatte schon zu Beginn der Woche auf Korsika getestet.

Vor dem vierten Lauf der Rallye-WM 2018 belegt Neuville mit 52 Punkten Rang zwei der Fahrerwertung, vier Zähler hinter Titelverteidiger Sebastien Ogier (Ford). Die Herstellerwertung führt Hyundai mit 84 Punkten klar an.

