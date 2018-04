Einer der prominentesten Besucher beim Saisonauftakt der Rallycross-Weltmeisterschaft (WRX) am vergangenen Wochenende in Barcelona war Dani Sordo. Der WRC-Pilot von Hyundai ließ sich im Fahrerlager des Circuit de Barcelona-Catalunya blicken und besuchte unter anderem das GCK-Team von Guerlain Chicherit und seinen alten Rivalen Petter Solberg bei PSRX-Volkswagen.

Der Besuch des Spaniers befeuerte einmal mehr Spekulationen, Sordo könne im Rallycross eine neue sportliche Heimat finden. Gegenüber 'Motorsport-Total.com' wiegelt Sordo einerseits ab und sagt: "Ich bin zum Rallycross gegangen, weil es in Spanien war und weil ich dort viele gute Freunde von Prodrive getroffen habe, unter anderem David Richards."

In diesem Jahr hat Prodrive in der WRX die Renault Megane entwickelt, die das Team von Chicherit einsetzt. Und Sordo kennt das britische Team aus der Zeit der Werkseinsätze mit dem Mini gut. So ergaben sich unverbindliche Gespräche.

"Sie haben zu mir gesagt: 'Du musst mal zu uns kommen und das Auto testen', und dann hat mich jemand in einem ganz normalen Gespräch gefragt, ob Rallycross nicht etwas für mich wäre. Vielleicht in der Zukunft", signalisiert Sordo grundsätzliches Interesse.

Allerdings stellt der Spanier klar, dass sein Hauptaugenmerk weiter dem WRC-Programm mit Hyundai gilt, obwohl er für das Werksteam der Südkoreaner nicht mehr alle Rallyes fährt. "Es hat Spaß gemacht, sich das Rallycross anzuschauen, aber mit dem Auto auf einer Prüfung zu fahren, ist einfach ein tolles Gefühl. Ich kann mir kaum vorstellen, dass Rallycross besser sein soll", so Sordo.

"Ich liebe Hyundai, das ist für mich wie eine Familie. Wie lange ich noch im Rallyesport bleiben will? Keine Ahnung", sagt Sordo. "Ich würde gerne wieder eine volle Saison fahren, weniger als in diesem Jahr sollte es nicht sein. Es ist aber noch zu früh um über die Zukunft oder das zu sprechen, was im nächsten Jahr sein wird."

