Der Este Ott Tänak geht mit einer klaren Führung in den letzten Tag der Rallye Finnland. Der 30-Jährige gewann am Samstag fünf von acht Wertungsprüfungen und baute seinen Vorsprung auf Citroen-Pilot Mads Östberg aus Norwegen auf 39 Sekunden aus. Nur noch 5,4 Sekunden hinter Östberg folgt Toyota-Fahrer Jari-Matti Latvala (Finnland) auf Rang drei.

Weltmeister Sebastian Ogier (+2:07,6) fiel vom sechsten auf den siebten Rang zurück. Der Franzose, der zuletzt fünfmal in Serie Weltmeister geworden ist, hat die Rallye Finnland nur 2013 gewonnen. In der WM-Gesamtwertung liegt er auf Platz zwei mit 27 Zählern Rückstand auf den Belgier Thierry Neuville, der in Finnland sogar nur den zehnten Rang (+3:34,5) belegt.

Nach dem WM-Lauf in Finnland folgt das Highlight des Kalenders aus deutscher Sicht. Vom 16. bis 19. August findet im Saarland die ADAC Rallye Deutschland statt.