Selbst Stunden nach dem Zieleinlauf der Rallye Deutschland strahlte Marijan Griebel noch immer über das ganze Gesicht: "Was für ein tolles Wochenende!" Zusammen mit Beifahrer Alexander Rath erlebte der Polizeioberkommissar einen WM-Lauf, den er mit den Worten "sehr gelungen" kurz und treffend zusammenfasste. Denn mit Platz acht gelang dem Lokalmatador das beste Ergebnis, was je ein deutscher Fahrer beim Heimischen WM-Lauf erzielt hat.

Auf den äußerst anspruchsvollen Wertungsprüfungen quer durch die Moselweinberge, auf den brüchigen Betonpisten des Militärgeländes Baumholder und den schnellen Landstraßen im Saarland konnte der amtierende U28-Europameister seine ganze Klasse unter Beweis stellen und stürmte mit seinem Citroen DS3 WRC in Richtung Top 10.

"Unser Ziel für die Rallye Deutschland war klar: Wir wollten schneller als die R5-Werksfahrer sein und zur Stelle sein, wenn an der Spitze etwas passiert", erklärte Griebel, dessen Auto nicht der aktuellen und deutlich schnelleren Generation der World-Rally-Cars entsprach. Der 29-jährige teilte sich deshalb die Rallye Deutschland clever ein und blieb stets in Schlagdistanz zur Weltspitze. "Zusammen mit meinem Ingenieur konnte ich im Verlauf des Wochenendes meinen Fahrstil dem Auto weiter anpassen und kam damit noch besser zurecht", sagt Griebel.

"Mit so einem Traumergebnis konnte man im Vorfeld wirklich nicht rechnen. Ich bin überglücklich", jubelt der Deutsche. "Ein Riesendankeschön geht an meine Sponsoren, die mir diese grandiose Woche ermöglicht haben, an das ganze Team von PH-Sport, die mir ein tolles Auto zur Verfügung gestellt haben und natürlich an die vielen Fans, die vor Ort oder zu Hause mitgefiebert haben."

Den rundum positiven Eindruck will Griebel nutzen, um weitere Einsätze auf internationaler Bühne zu realisieren: "Ich konnte zeigen, was möglich ist. Jetzt werden wir noch intensiver daran arbeiten, neue Projekte zu verwirklichen."

