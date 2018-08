Der Este Ott Tänak (Toyota) hat auf der nur zwei Kilometer langen Super Special Stage der Rallye Deutschland die schnellste Zeit gesetzt und damit die Führung nach dem ersten Tag übernommen.

Auf der Zuschauerprüfung durch die Innenstadt von St. Wendel im Saarland verwies Tänak mit einer Zeit von 2:11,2 Minuten den Spanier Dani Sordo (Hyundai) um vier Zehntelsekunden auf den zweiten Platz. Platz drei belegt überraschend der Tscheche Jan Kopecky (Skoda/+0:00,6), der in der WRC2-Klasse antritt.

Weltmeister Sebastien Ogier wurde mit neun Zehnteln Rückstand im Ford Vierter, dem WM-Führenden Thierry Neuville (Hyundai/8.) fehlten zwei Sekunden auf die Spitze. Die beiden Deutschen Marijan Griebel und Fabian Kreim landeten außerhalb der Top Ten (Die Rallye Deutschland LIVE auf SPORT1).

Neuville eröffnet den zweiten Tag

Richtig ernst wird es für die Rallyeprofis ab Freitag. Um 10.11 Uhr geht WM-Spitzenreiter Thierry Neuville als Erster auf die zweite Asphaltprüfung über 19,44 Kilometer. Es folgen am Vormittag zwei weitere Etappen über 22 Kilometer und 9,27 Kilometer.

Diese drei Prüfungen werden am Nachmittag wiederholt. Am Samstag stehen acht Prüfungen auf dem Programm, die Entscheidung bei der Rallye Deutschland fällt am Sonntag mit den letzten drei Etappen.