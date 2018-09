Volkswagen wird seinen neuen VW Polo GTI R5 wie geplant beim Lauf der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) in Spanien einsetzen. In den Fahrerkader könnte unter anderem Petter Solberg stoßen, der aktuell in der Rallycross-WM (WRX) an den Start geht. Der Norweger holte sich im Jahr 2003 den WRC-Titel und würde nach langer Zeit wieder eine Rallye bestreiten. Volkswagen wird in Spanien zwei WRC2-Autos einsetzen. Ex-M-Sport-Pilot Eric Camilli, der an der Entwicklung des Fahrzeugs beteiligt ist, wurde bereits als Pilot bestätigt.

Solbergs enge Verbindungen zu Volkswagen könnte den Ausschlag für eine Zusage geben. Immerhin setzt der Rallye-Routinier mit seinem Team in der WRX einen VW Polo R Supercar ein. Am Anfang des Jahres hat er den GTI R5 in Schweden bereits getestet. Gegenüber 'Motorsport-Total.com' sagt Solberg: "Ich wollte damals gar nicht aus dem Auto aussteigen. Es war toll, wieder ins Steuer eines Rallye-Autos gegriffen zu haben."

Der Polo sei "gut ausbalanciert" und "fantastisch" zu fahren, schwärmt der Norweger. Seit der Saison 2012 - damals wechselte Solberg in die WRX - hat er kein einziges WRC-Rennen mehr bestritten. Jedoch würde der 43-Jährige "liebend gerne" Teil des Fahrerkaders in Spanien sein, verrät er. Jedoch habe der Titelkampf in der WRX Priorität.

"Es wäre toll, in die WRC zurückzukehren", so Solberg. "Spanien wäre eine großartige Herausforderung, weil ich gemischte Untergründe sehr mag. Ich war auf Asphalt und Schotter immer sehr schnell unterwegs." Bald stünden Gespräche mit Volkswagen über das WRX-Projekt des Rallye-Asses an. Dann wolle Solberg auch das Thema WRC ansprechen.

Der Polo soll in Spanien ein einziges Mal als Werksfahrzeug eingesetzt werden. Danach wird das Fahrzeug an Kunden ausgeliefert. In der WRC dominierte Volkswagen in der Topklasse das Geschehen in den Jahren 2013 bis 2016. Jedoch entschied sich der Hersteller dann wegen des Dieselskandals dazu, sich aus der WRC zurückzuziehen.

© Motorsport-Total.com