Die Rückkehr von Petter Solberg in die Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) ist perfekt! Der Norweger wird einmal für Volkswagen an der Rallye Spanien teilnehmen. Fahren wird der Rallycross-Profi den VW Polo GTI R5. Im Jahr 2003 hatte Solberg den WRC-Titel gewonnen. Im Jahr 2012 kehrte er der WRC den Rücken, um in der Rallycross-WM (WRX) an den Start zu gehen.

Solberg freue sich auf sein einmaliges Gastspiel im Oberhaus des Rallye-Sports. Er sagt: "Alle kennen meine Leidenschaft für den Rallye-Sport und als Sven Smeets (VW-Motorsportdirektor; Anm. d. Red) mich fragte, ob ich in Spanien starten wolle, habe ich sofort die Chance ergriffen." Schon im Januar ist Solberg mit dem Fahrzeug in einem Test unterwegs gewesen. Damals habe er gar nicht aussteigen wollen, weil es so viel Spaß gemacht habe.

"Alles hat beim Polo GTI R5 von Beginn an perfekt funktioniert", resümiert der Norweger. "Das Auto erstmals in einer Rallye zu fahren, ist ein großes Privileg." Mit Volkswagen arbeitet Solberg auch in der WRX eng zusammen, wo er mit seinem eigenen Team zwei Polo R Supercars einsetzt. Sein Teamkollege Johan Kristoffersson holte im vergangenen Jahr den WRX-Titel.

Smeets kommentiert den Gaststart von Solberg: "Petter ist ein echter Rallye-Held. Wir kennen seine Leidenschaft und Professionalität aufgrund seines Engagements in der WRX. Er gibt immer 110 Prozent." Volkswagen habe lange darauf gewartet, den Polo endlich auch im Wettkampf einzusetzen und Solberg dafür gewonnen zu haben, sei etwas ganz Besonderes.

Seit dem WRC-Ausstieg von Volkswagen ist der Polo GTI R5 der erste Rallye-Bolide des deutschen Herstellers. "Ich weiß wie gut das Auto ist", sagt Solberg, der mit seinem Teamkollegen Eric Camili in Spanien starten wird. "Wir sind nicht da, um einfach mitzufahren. Ich werde mein Bestes geben! Spanier gehört zu meinen Lieblingsevents. Die Leidenschaft und Atmosphäre dort sind fantastisch."

