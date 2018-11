Der Vorsprung von Thierry Neuville in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) ist nach dem Lauf in Wales geschrumpft. Sieger Sebastien Ogier hat den Rückstand auf den Belgier auf sieben Punkte verkürzt. Neuville glaubt, dass die Meisterschaft 2018 in der letzten Kurve der Rallye Australien entschieden werden wird. Ott Tänak musste im Titelkampf in Wales einen Rückschlag hinnehmen. Ihm fehlen aktuell 21 Punkte auf den Gesamtführenden.

"Die Meisterschaft ist noch lange nicht entschieden", sagt der Tabellenführer nach dem Lauf in Großbritannien. "Die Entscheidung wird erst am Ende des Jahres fallen." Die Rallye Wales sei für Neuville und sein Hyundai-Team nicht nach Plan verlaufen, weshalb der Vorsprung zwei Rennen vor Schluss sehr klein ist. "Der Fehler am Samstag hat uns das Podium gekostet", erklärt der Belgier.

Am Sonntag hat Neuville es aber geschafft, einige Plätze aufzuholen und wichtige Punkte aus Wales mitzunehmen. Er sagt: "Wir müssen jetzt wieder aufstehen und in Spanien sowie Australien um den Sieg kämpfen. Natürlich hätte ich gerne einen größeren Vorsprung, aber ich kann jetzt nicht darüber nachdenken, was in den vergangenen Rallyes passiert ist." Er und sein Team müssten nach vorne blicken, um die Führung zu verteidigen.

Laut Hyundai-Teamchef Michel Nandan hat sich der i20 Coupe WRC in Wales zwar stetig verbessert, aber dennoch habe der Rennstall das Geheimnis der walisischen Straßen nicht lüften können. Er sagt: "Wir hatten gehofft, um einen Platz auf dem Podium kämpfen zu können oder sogar zu gewinnen. Das hat aber nicht geklappt. Wir haben es nicht geschafft, die richtigen Fahrzeugeinstellungen zu finden."

Jetzt wolle Hyundai in den letzten zwei Rennen der WRC-Saison zurückschlagen. Ziel sei es, sowohl die Fahrer- als auch die Herstellerwertung zu gewinnen. "Es wird ein schwieriger Kampf werden, aber alles ist möglich", so Nandan. In der Herstellerwertung liegt Hyundai aktuell 20 Punkte hinter Toyota.

