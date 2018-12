Am vergangenen Donnerstag testete Toyota seinen Yaris, um sich auf den ersten Lauf der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) in Monte Carlo vorzubereiten. Jedoch mussten die Testfahrten wegen eines Unfalls frühzeitig abgebrochen werden. Der Finne krachte in eine Leitplanke und beschädigte so das Fahrzeug. Das Team verbrachte den Rest des Tages damit, das Auto zu reparieren.

Sein Beifahrer und Ex-Toyota-Fahrer Juho Hanninen musste vor Ort von den Sanitätern gecheckt werden. Das Team bestätigte aber, dass das nur eine reine Vorsichtsmaßnahme war, da der Winkel des Einschlags gefährlich gewesen sei. Toyota-Pilot Ott Tänak schaffte es, in seinem Yaris den Test zu beenden. Am Samstag werden Kris Meeke und sein neuer Co-Pilot Seb Marshall das Auto übernehmen.

Gegenüber 'Motorsport-Total.com' sagt Marshall: "Es hat Sinn ergeben, schon vor dem Test mit der Arbeit zu beginnen. Es gab in den Notizen von Kris keinerlei Überraschungen. Ich habe mir viele Onboard-Videos angeschaut, um mich vorzubereiten." Es habe nur ganz kleine Unterschiede gegeben, die keinerlei Schwierigkeiten verursacht hätten. Das System, dass genutzt wurde, habe sich kaum von dem mit Hayden Paddon unterschieden.

Sebastien Loeb wird erst am Wochenende vor dem Auftakt in Monte Carlo erstmals im Hyundai sitzen. Er startet bei der Rallye-Dakar und ist deshalb für die Marke nicht verfügbar. Citroen wird kommende Woche einen Test mit seinen Neuzugängen Sebastien Ogier und Esapekka Lappi durchführen. Beide lenkten das Fahrzeug erstmals im vergangenen Monat in Portugal. In Frankreich werden sie den Citroen C3 auf Asphalt bewegen.

