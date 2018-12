Der Wechsel von Sebastien Loeb zu Hyundai ist perfekt. Das Werksteam des südkoreanischen Herstellers bestätigte am Donnerstag die Verpflichtung des neunmaligen WRC-Champions für die Rallye-Weltmeisterschaft 2019. Der Franzose unterschieb einen Vertrag über zwei Jahre. Sein Beifahrer wird wie gewohnt der Monegasse Daniel Elena sein.

Loeb, der 2012 seine letzte volle WRC-Saison bestritt, wird 2019 bei sechs Läufen einen Hyundai i20 WRC fahren. Entgegen der der ursprünglichen Ankündigung der Südkoreaner kommt Loeb auch schon bei der Rallye Monte Carlo zum Einsatz, mit der vom 24. bis 27. Januar die WRC-Saison 2019 beginnt. Welche weiteren Rallyes Loeb bestreiten wird, wurde noch nicht bekanntgegeben. Neben ihm werden Thierry Neuville, Andreas Mikkelsen und Dani Sordo für Hyundai fahren.

"Der Sieg bei der Rallye Spanien in dieser Saison hat meinen Wunsch neu aufleben lassen, weiterhin an der Spitze der WRC zu fahren", sagt Loeb. "Der Wechsel zu Hyundai wird uns eine neue Herausforderung bieten, die ich kaum erwarten kann. Ich war beeindruckt von der Vorgehensweise des Teams und seiner Entschlossenheit im Kampf um Erfolge."

Teamchef: Loeb-Verpflichtung zeigt, wie attraktiv Hyundai ist

"Sie waren in dieser Saison fest im Titelkampf dabei und ich denke, dass ich gemeinsam mit Thierry, Andreas und Dani viel bewegen kann. Der Hyundai i20 Coupe WRC ist ein bewährtes Siegerauto, und wir als Crew wissen auch, dass wir mit den besten mithalten können. 2019 verspricht eine aufregende Saison zu werden!"

Hyundai-Teamchef Michel Nandan freut sich über seinen Transfer-Coup: "Die Verpflichtung von Sebastien ist für Hyundai von großer Bedeutung, und wir freuen uns sehr, dass er einen Zweijahresvertrag abgeschlossen hat. Einen Deal mit jemandem von seinem immensen Talent und Kaliber zu schließen, zeigt, dass wir ein attraktives und wettbewerbsfähiges Angebot in der Rallye-WM sind."

"Letztendlich ist es unser Ziel, den WM-Titel zu gewinnen. Wir glauben, dass wir das Paket haben, um dies zu erreichen, und unsere Zusammensetzung der Besatzungen für 2019 wird diesen Anspruch perfekt widerspiegeln", so Nandan weiter.

Teilzeitprogramm für Sordo, Hoffnung für Paddon

Loeb wird sich das Auto unter anderem mit Sordo teilen, den er aus gemeinsamen Zeiten bei Citroen als Teamkollege kennt. Der Spanier, der ursprünglich für die Rallye Monte Carlo nominiert worden war, wird nun erst bei dritten WM-Lauf in Mexiko erstmals zum Einsatz kommen. Auch sein weiteres Programm wurde noch nicht bekanntgegeben.

Hoffnung auf WRC-Starts darf sich laut Nandan weiterhin auch Hayden Paddon machen, der sich 2018 das dritte Auto des Teams mit Sordo geteilt hatte. "Wir sind noch im Gespräch mit Hayden, um zu sehen, wie wir 2019 zusammenarbeiten können. Er ist ein großes Talent und ein großartiger Botschafter für Hyundai Neuseeland, der verschiedene Motorsportprojekte leitet", lobt Nandan.

Für Loeb ist der Wechsel zu Hyundai nicht weniger als eine Zäsur, war er doch bisher in seiner Karriere fast ausschließlich für Marken des PSA-Konzerns gefahren. Mit Citroen gewann er 78 WM-Rallyes und neun WM-Titel und ging zwei Jahre lang in der Tourenwagen-WM an den Start. Für die Konzernschwester Peugeot bestritt Loeb die Rallye Dakar und die Rallycross-WM.

© Motorsport-Total.com