Vizeweltmeister Thierry Neuville (Belgien) hat nach einem dramatischen Finale die Rallye Korsika gewonnen.

Der Hyundai-Pilot fing auf der letzten der 14 Wertungsprüfungen noch den bis dahin führenden Briten Elfyn Evans (Ford) ab. Evans verlor auf dem letzten Teilstück nach einem Plattfuß knapp anderthalb Minuten auf Neuville und musste sich in der Endabrechnung mit Platz drei (+1:06,6 Minuten) zufrieden geben.

Zweiter wurde Weltmeister Sebastien Ogier (Frankreich/Citroen), der 40,3 Sekunden zurücklag. Neuville übernahm durch den Sieg die Führung in der WM-Wertung vom Esten Ott Tänak, der nur auf Platz sechs landete. Ogier rückte auf Rang zwei nach vorne.

Rekordweltmeister Sebastien Loeb (Frankreich) belegte bei seinem dritten Start in dieser Saison den achten Platz. Der Hyundai-Pilot, der 2019 planmäßig sechs Rallyes fahren soll, war zuvor in Monte Carlo und in Schweden Vierter bzw. Siebter geworden.