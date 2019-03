Der Streckenplan der Rallye Deutschland (22. bis 25. August), dem deutschen Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2019, gewinnt an Kontur: Im Saarland und den umliegenden Regionen Mosel und Hunsrück sind insgesamt 19 Wertungsprüfungen (WP) mit einer Gesamtlänge von über 340 Kilometern vorgesehen. Besucher und Teilnehmer dürfen sich auf Neuerungen, ein kompaktes Format mit zuschauerfreundlichen Weiterentwicklungen rund um den Servicepark am Bostalsee freuen.

Bereits der Auftakt ist ein Novum: Die offizielle Startzeremonie der Rallye Deutschland wird am Donnerstag (22. August) erstmals im Servicepark stattfinden, der - wie in den beiden Vorjahren - am Bostalsee beheimatet sein wird. Im Anschluss an die Eröffnungsfeier und in direkter Nachbarschaft zum Servicepark findet der sportliche Auftakt der Rallye Deutschland statt: Als neue erste Wertungsprüfung gibt die WP "St. Wendeler Land" am Donnerstagabend einen Vorgeschmack auf die Action der nächsten Tage, schon am Vormittag bereiten sich die Teilnehmer auf der Wertungsprüfung beim Shakedown auf die Rallye vor.

Anzeige

Am Freitag (23. August) stehen insgesamt sechs Wertungsprüfungen im vorläufigen Streckenplan der Rallye Deutschland. Traditionsgemäß bilden die Weinberge der Moselregion den Schwerpunkt am Freitag. Jeweils zwei Mal stehen die WP "Stein und Wein" und "Mittelmosel" in der Nähe von Trier auf dem Programm. Ein weiteres Zuschauerhighlight ist der nördlich von Saarbrücken gelegene Rundkurs Wadern-Weiskirchen, der im Tagesverlauf zweimal absolviert wird.

Der Rallye-Samstag (24. August) erhält in diesem Jahr eine neue Struktur. Damit die Fans auf kurzen Wegen und mit geringem Transferaufwand noch mehr Action erleben können, werden Vormittags- und Nachmittagsrunde räumlich getrennt. Am Vormittag treten die Rallye-Teams nahe St. Wendel jeweils zweimal bei den WP "Freisen" und "Römerstraße" an. Nach dem Mittagsservice am Bostalsee ist dann auf dem Truppenübungsplatz Baumholder spektakuläre Action angesagt. Neben der zweimal zu absolvierenden, rund zehn Kilometer langen WP "Arena Panzerplatte" geht es natürlich auch zweimal über die legendären "Königsprüfung" mit ihrer Marathondistanz.

Die Entscheidung über den Rallye-Sieg 2019 fällt an der Mosel, denn an ihrem Finaltag (25. August) kehrt die Rallye Deutschland zurück in die Weinberge. Eine Herausforderung bilden dabei die beiden Durchgänge der knapp 30 Kilometern langen WP "Grafschaft". Nach 2016 wieder im Programm ist die WP "Dhrontal" mit ihrer legendären Zuschauerzone "Galeria Dhron".

Der zweite Durchgang der populären Weinberg-Prüfung wird zur neuen Powerstage, bei der es um Zusatzpunkte für die Rallye-Weltmeisterschaft geht. Im Anschluss kehrt der gesamte Rallye-Tross zurück zum Servicepark, wo die offizielle Siegerehrung der Rallye Deutschland stattfinden wird.

© Motorsport-Total.com