Weltmeister Sebastien Ogier hat zum fünften Mal die Rallye Mexiko gewonnen. Der Franzose setzte sich im Citroen beim dritten Saisonlauf mit 30,2 Sekunden Vorsprung auf WM-Spitzenreiter Ott Tänak (Toyota) aus Estland durch, Dritter wurde der Waliser Elfyn Evans (Ford/+49,9).

Für Ogier war es der zweite Saisonsieg nach dem Triumph beim Auftakt in Monte Carlo, in Schweden hatte der 35-Jährige wegen eines Unfalls keine Punkte geholt. Durch den Erfolg in Mexiko schob sich der sechsmalige Champion in der Gesamtwertung auf den zweiten Platz vor.