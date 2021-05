Der Este Ott Tänak (Hyundai) liegt nach dem ersten Tag der Portugal-Rallye in Führung. Der 33-Jährige hat nach den ersten acht von 20 Wertungsprüfungen sechs Sekunden Vorsprung auf den britischen Toyota-Piloten Elfyn Evans. Dritter ist Tänaks Markenkollege Dani Sordo aus Spanien mit neun Sekunden Rückstand.

Der siebenmalige Weltmeister Sebastien Ogier (Toyota) aus Frankreich liegt 24 Sekunden hinter Tänak und damit noch in Schlagweite.

Vorzeitig beendet ist die Portugal-Rallye hingegen für den Belgier Thierry Neuville. Der Hyundai-Fahrer, der als Zweiter der Gesamtwertung in den vierten WM-Lauf gegangen war, raste auf der siebten Wertungsprüfung am Freitag in eine Böschung und beschädigte dabei sein rechtes Hinterrad schwer.