Der finnische Youngster Kalle Rovanperä hat in Estland Rallye-Geschichte geschrieben. Mit seinen 20 Jahren ist der Toyota-Pilot der mit Abstand jüngste Sieger bei einem WM-Lauf der WRC. Rovanperä verwies die Hyundai-Piloten Craig Breen (Irland) und Thierry Neuville (Belgien) deutlich auf die Plätze. Weltmeister und WM-Spitzenreiter Sebastien Ogier (Frankreich/Toyota) musste sich mit Rang vier begnügen.

Rovanperä holte 2019 den Titel in der zweitklassigen WRC2, schon 2017 hatte er erstmals an Rallyes der WRC teilgenommen. In der Königsklasse war er bereits der jüngste Fahrer, der WM-Punkte ergatterte, und auch der jüngste Fahrer auf dem Podium. Bei Toyota stieg er zudem zum jüngsten Werksfahrer der Geschichte auf.

In Estland löste er nun als jüngster Sieger eines WM-Laufs seinen Landsmann Jari-Matti Latvala ab, der 2008 im Alter von 22 Jahren die Rallye Schweden gewann.

Ogier führt das WM-Klassement nach sieben von zwölf Rallyes mit 148 Punkten vor seinem Toyota-Kollegen Elfyn Evans (Wales/111) an. Rovanperä (82) kletterte hinter Neuville (96) auf Gesamtrang vier.