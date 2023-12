Android-Tablet von Lenovo mit 10,6 Zoll gerade nur 169€! Über 5.000 Mal bestellt

Als Sportfan kommt man heutzutage an einem Second Screen kaum vorbei. Die Vorteile liegen auf der Hand: Man kann zwei Übertragungen parallel schauen und hat eine Ausweichmöglichkeit, wenn die Partnerin oder der Partner auf dem Fernseher mal etwas anderes als Fußball oder Basketball schauen möchte.

Ein Tablet ist hier eine gute Wahl: Es ist per Knopfdruck aktiv, handlich und man findet für alle wichtigen Streamingdienste wie DAZN, Magenta, Sky Go oder RTL+ die passende App. Und wer nicht zum Apple iPad, sondern zu einem Android-Tablet greift, muss gar nicht so viel investieren. Einen der Kundenlieblinge bei Amazon gibt es gerade mit Rabatt: das Lenovo Tab M10 Plus mit 10,6 Zoll, 60 Hz und Dolby-Atmos-Unterstützung.