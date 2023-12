Bei Amazon am günstigsten: EA Sports FC 24 für PS5, Xbox & Switch bis 46 % Rabatt

Inoffizieller FIFA-Nachfolger: Was zeichnet EA Sports FC 24 aus?

In Zahlen: 19.000 lizenzierte Fußballprofis, mehr als 700 Teams und über 30 Topligen. Da muss man sich über mangelnde Authentizität also keine Sorgen machen, zumal so viele einzigartige Animationen der Topspieler wie nie zuvor im Spiel sind.