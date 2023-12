Gerade nur 62,99€: Powerbank für die Auto-Batterie – Starthilfe leichtgemacht

Wenn die Auto-Batterie schon etwas älter ist, dann baut sich kurz vor dem Zündvorgang Spannung auf: Springt der Wagen an? Und falls nein, wer kann mir dann Starthilfe geben? Wer auf die Ungewissheit gerne verzichten kann und für solche Situationen gewappnet sein möchte, dem empfiehlt sich eine Powerbank. Und zwar eine, die man nicht nur als mobiles Ladegerät für Handy, Tablet & Co., sondern auch als Starthilfegerät für 12V-Auto-Batterien nutzen kann.

Der Bestseller Nr. 1 in dieser Kategorie ist das Asperx AX1500 Starthilfegerät. Die Auto-Powerbank, der eine praktische LED-Taschenlampe beiliegt, wurde alleine im letzten Monat über 1.000 Mal gekauft und von über 1.200 Kunden im Schnitt mit 4,5 von 5 Sternen bewertet. Amazon bietet das Gerät derzeit mit attraktivem Rabatt an.

Weshalb ist die Asperx Powerbank für die Auto-Batterie so beliebt?

Zusätzlich zu ihrer Funktion als Starthilfegerät dient die AX1500 auch als „normale“ Powerbank. Mit ihren USB-Anschlüssen kann sie eine breite Palette an USB-Geräten aufladen, was sie zu einem praktischen Accessoire auf Reisen oder bei Outdoor-Aktivitäten macht. Ihr kompaktes Design erleichtert den Transport und die Aufbewahrung.

Ein weiteres Merkmal ist die integrierte LED-Taschenlampe, die verschiedene Modi wie Dauerlicht, Blinklicht und SOS bietet. Dies ist besonders in Notfallsituationen, wie bei Pannen in der Nacht oder bei Outdoor-Aktivitäten, von großem Nutzen. Die Sicherheit steht bei der AX1500 an erster Stelle, was sich in Funktionen wie Überlast-, Überspannungs- und Kurzschlussschutz sowie einem integrierten Verpolungsalarm widerspiegelt. Diese Funktionen gewährleisten einen sicheren und fehlerfreien Betrieb.