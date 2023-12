Preisfehler? AV-Receiver von Denon mit 7.2 und 8K nur 499€ statt 969€ bei Amazon

Denon ist in der Welt der Heimkino-Receiver längst ein Synonym für Qualität. Die Geräte des japanischen Traditionsherstellers zeichnen sich durch herausragende Klangqualität und beeindruckende Leistung aus und sind gleichzeitig für ihre Zuverlässigkeit und Langlebigkeit bekannt.

Einer der beliebtesten AV-Receiver bei Amazon, der AVR-S970H mit 7.2-Kanal-System, 8K-HDMI, WLAN, Bluetooth, AirPlay 2 und Alexa, wird beim Onlinehändler gerade mit riesigem Rabatt angeboten. Wer zu Weihnachten ein außergewöhnliches Geschenk machen will, kann also gerade viel Geld sparen. Wir wissen nicht, wie lange dieses Top-Angebot gilt – günstiger konnte man den Top-Verstärker jedenfalls online nie zuvor irgendwo kaufen.

Amazon-Bestseller: Weshalb ist der 7.2-Receiver von Denon so beliebt?

Der Denon AVR-S970H* ist einer der absoluten Bestseller in der Kategorie AV-Receiver & Verstärker* bei Amazon. Der 7.2-Kanal AV-Receiver wird in Testberichten für erstklassige Audioqualität und fortschrittliche Technologie gelobt und wurde maßgeschneidert für Liebhaber von hochwertigem Sound und Heimkino-Flair. Das Gerät liefert 145 Watt pro Kanal und ist mit einer breiten Palette an Lautsprechern einsetzbar, auch mit niedriger Impedanz.