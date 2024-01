Einparken leichtgemacht: Rückfahrkamera-Testsieger für PKW, Anhänger & Co. jetzt günstiger

Das Einparken in engen Lücken und das Navigieren auf unbekannten Straßen kann sich als kompliziert herausstellen, wenn man nicht genau weiß, was sich hinter dem Fahrzeug befindet. Abhilfe schafft hier das kabellose Rückfahrkamera-Set von Auto-Vox. Es überzeugt durch eine unkomplizierte Installation und bietet eine Vielzahl an Funktionen, die das Fahren sicherer und angenehmer gestalten.

Dank einer HD-Funk-Rückfahrkamera und einem 5-Zoll-HD-Monitor ist die Rückansicht jederzeit klar und deutlich. Zusätzlich ist die Kamera IP68 wasserdicht. Aktuell bietet Auto-Vox einen Rabatt-Coupon für dieses nützliche Einparkhilfe-Set, gültig bis zum 19. Januar 2024 oder solange der Vorrat reicht.

Auch im Sonderangebot ist eine Solar-Rückfahrkamera von Auto-Vox mit einem 7-Zoll-Splitscreen-Monitor, ideal für LKW, Wohnmobile und Anhänger. Für dieses Testsieger-Modell gibt es ebenfalls einen zeitlich limitierten Rabatt-Coupon.

Platz 2 im Test: Was zeichnet das kabellose Rückfahrkamera-Set für PKWs aus?

Aktuell gibt es bei Amazon einen 30-Euro-Coupon für das Funk-Rückfahrkamera-Set TW1* von Auto-Vox, das im Test von Auto Bild mit 1,9 die zweitbeste Bewertung erhalten hat. Das Set zeichnet sich durch eine besonders einfache DIY-Installation aus. Ohne die Notwendigkeit zu bohren, zu verkabeln oder spezielle Kenntnisse zu besitzen, lässt sich die Kamera innerhalb von nur fünf Minuten mit einem Schraubendreher einbauen.

Angetrieben wird die Kamera durch eine eingebaute, wiederaufladbare Batterie. Die Einparkhilfe unterstützt sogar zwei Videoeingänge, wodurch die Möglichkeit besteht, eine zweite Kamera als Front- oder Seitenkamera hinzuzufügen. Dies trägt zur Reduzierung toter Winkel bei und steigert die Sicherheit beim Fahren deutlich.

Der 5-Zoll-Monitor liefert ein scharfes, klares Bild in HD-Qualität, und das sowohl am Tag als auch in der Nacht. Dank der stabilen digitalen Funkübertragung gibt es keine Verzögerungen oder Interferenzen durch andere Signale wie Bluetooth.

Die Einparkhilfe ist IP68 wasserdicht und damit robust genug für den Einsatz bei Regen, Schnee oder nach der Autowäsche. Ihre flexible Montage unter dem Nummernschild ermöglicht eine unkomplizierte Nutzung, ohne das Öffnen des Kofferraums zu beeinträchtigen. Zudem kann sie als Babyfon im Auto oder als Überwachungskamera genutzt werden. Die einstellbaren Parkhilfslinien und der Weitwinkel von 115 Grad bieten beim Einparken eine umfassende Sicht und erleichtern das Manövrieren.

Testsieger: Rückfahrkamera für LKW, Wohnmobil, Anhänger & Co.

Für Besitzer größerer Fahrzeuge wie LKW, Wohnmobil, Bus oder Anhänger bietet Auto-Vox eine ausgezeichnete Alternative: das Rückfahrkamera-Set Solar 4*, das bei Auto Bild zum Testsieger gekürt wurde. Auch für dieses Set ist bei Amazon ein Rabatt-Coupon verfügbar, in diesem Fall über 40 Euro. Zusätzlich (!) wird ein Aktionscode abgebildet, mit dem man weitere 25% sparen kann.

Dieses Set wird ebenfalls per Batterie und Funk betrieben, sodass keine Verkabelung oder ein Anschluss an das Rückfahrlicht des Fahrzeugs notwendig ist. Ein besonderes Feature ist das verbaute Solarpanel, das Sonnenlicht einfängt und so die Kamera kontinuierlich auflädt – ideal für lange Reisen oder den dauerhaften Einsatz.

Auch diese Einparkhilfe bietet die Möglichkeit, eine zweite Kamera anzuschließen. Dank der Split-Screen-Funktion können die Bilder von beiden Kameras gleichzeitig angezeigt werden. Die IR-Nachtsicht, unterstützt durch zwei leistungsstarke Infrarot-LEDs, gewährleistet auch bei Dunkelheit eine klare Sicht und erhöht so die Sicherheit bei Nachtfahrten.

Das 7-Zoll große Full-HD-Farbdisplay des Sets liefert scharfe Bilder in Echtzeit, was das Erkennen von Hindernissen und Passanten erleichtert. Darüber hinaus bieten die einstellbaren Hilfslinien der Kamera eine wertvolle Unterstützung, um den Abstand zwischen Fahrzeug und Hindernissen präzise zu messen.

