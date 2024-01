Jetzt 135€ sparen: NIU Pro E-Scooter mit hoher Reichweite bei Amazon um 28% reduziert

In belebten Großstädten sind sie mittlerweile ein vertrauter Anblick: Elektroroller. Die kompakten und wendigen Fahrzeuge sind längst mehr als nur ein kurzlebiger Trend. Wo Staus, Parkplatzsuche und zunehmende Luftverschmutzung das Stadtleben belasten, bieten E-Scooter eine attraktive Alternative. Sie verbinden Mobilität und Umweltfreundlichkeit auf intelligente Weise. Vor allem für die so genannte „letzte Meile“ - den oft mühsamen Weg vom Hauptverkehrsmittel zum Ziel - sind Elektroscooter eine schnelle, umweltfreundliche und bequeme Lösung, die den Stress der Stadtbewohner reduziert und die Umwelt schont. Beim Kauf lohnt es sich, auf Qualität und Leistung zu achten. Zu den beliebtesten Modellen gehören die von Xiaomi, der Segway Ninebot, Trittbrett und NIU. Bei Amazon ist der NIU KQi1 Pro Bestseller Nr.1 und derzeit mit einem Rabatt von 135 Euro erhältlich. Doch was macht diesen Elektroroller mit Straßenzulassung so besonders? Ein genauerer Blick auf seine Eigenschaften und Funktionen gibt Aufschluss.