Kein Scherz: 50% Rabatt für Repeater – höhere WLAN-Reichweite für 39,99€

Der TP-Link RE500X gehört zu den beliebtesten WLAN-Repeatern bei Amazon und wird derzeit tatsächlich zum halben Preis angeboten. Der Verstärker ist mit der fortschrittlichen Wi-Fi-6-Technologie ausgestattet, die höhere Gerätekapazitäten unterstützt und Netzwerküberlastungen verringern kann – was in Haushalten mit einer steigenden Anzahl an Smart-Home-Geräten zunehmend wichtiger wird.