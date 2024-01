Perfekt fürs Joggen im Winter: Leichte Stirnlampe jetzt schon für 11,89€

Wer gerne zu Zeiten joggt, in denen es dunkel ist, der sollte sich die Stirnlampe von LE anschauen, die es gerade bei Amazon im Angebot gibt. Diese 68 Gramm leichte, aber leistungsstarke LED-Lampe bietet eine beeindruckende Helligkeit von 1300 Lux und kann den Weg bis zu 150 Meter weit ausleuchten.

Dank fünf verschiedener Lichtmodi, darunter Weißlicht in drei Intensitäten und Rotlicht in zwei Modi, bietet die Kopflampe für jede Situation die passende Beleuchtung. Mit dem mitgelieferten USB-Kabel kann der eingebaute Akku in nur 4-5 Stunden vollständig aufgeladen werden und liefert dann bis zu 30 Stunden konstantes Licht. Damit ist die Stirnlampe ein zuverlässiger Begleiter für lange Nächte und ausgedehnte Outdoor-Aktivitäten.