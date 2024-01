Riesen-TV günstig wie nie: LG-Fernseher mit 75 Zoll erstmals unter 1.000€

Am Freitag (12.01.) beginnt mit der Partie FC Bayern München gegen TSG Hoffenheim der 17. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Insgesamt verspricht 2024, mit einer Handball- und Fußball-EM in Deutschland sowie den Olympischen Spielen in Paris ein tolles Sportjahr zu werden. Wer dies zum Anlass nehmen will, sein TV-Equipment upzudaten, der findet jetzt bei Amazon ein attraktives Angebot für einen 75-Zoll-Fernseher.