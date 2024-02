BVB bei PSV live: Viele können das Champions-League-Spiel Eindhoven – Dortmund gratis sehen

Nach dem enttäuschenden 1:1 beim VfL Wolfsburg war beim BVB erst einmal Wunden lecken angesagt. Doch viel Zeit bleibt dafür nicht, steht doch am Dienstag schon das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei PSV Eindhoven auf dem Programm.

In der Königsklasse lief es für Borussia Dortmund bisher viel besser als in der Bundesliga, schloss man doch die Hammergruppe vor Paris Saint-Germain, AC Mailand und Newcastle United auf Platz 1 ab.

Wer den Auftritt des BVB im Philips-Stadion in Eindhoven live im TV oder Stream schauen will, für den haben wir eine gute Nachricht: Millionen Deutsche können das Spiel gratis sehen.

Wer überträgt PSV Eindhoven – Borussia Dortmund live?

Am Dienstag, 19.02.2024, um 21 Uhr tritt Borussia Dortmund im Achtelfinal-Hinspiel bei PSV Eindhoven an. Wie an jedem Champions-League-Dienstag hat Prime Video* das Recht, ein Spiel live und exklusiv zu übertragen. Wenig überraschend hat man sich für die Partie des BVB entschieden. Für Millionen Prime-Video-Abonnenten heißt das: sie können das Spiel ohne Mehrkosten im Rahmen ihres Abos im Stream oder auf dem TV sehen.