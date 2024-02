Gesünder leben und mehr Energie beim Sport: Bis 41% Rabatt für Vitamine und Nahrungsergänzung von Weight World

Gerade in den „dunklen“ Wintermonaten haben hierzulande viele einen Mangel an Vitamin D3, welches der menschliche Organismus durch die Einwirkung von UVB-Strahlen aus der Sonne auf die Haut produziert. Die Folge können vielfältig und weitreichend sein: Verminderte Knochendichte, Muskelschwäche, Muskelschmerzen, Immunschwäche und sogar eine erhöhte Anfälligkeit für Depressionen sind typische Symptome eines Vitamin-D3-Mangels.

Aber auch bei weiteren Vitaminen wie Vitamin A, Vitamin B12 oder Vitamin C kann es sinnvoll sein, diese in Kapsel- oder Tropfenform dem Körper zuzuführen, wenn zum Beispiel die Ernährung nicht optimal ist, man mit Krankheit zu kämpfen hat oder besondere sportliche Ziele erreichen will.