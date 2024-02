Günstig wie nie: 65-Zoll-Fernseher mit 4K UHD, Dolby Vision, Dolby Atmos & Alexa für nur 649€

Und so bietet sich bei Amazon die tolle Chance, den top-ausgestatteten Hisense 65U6KQ Mini LED ULED Smart TV mit 65 Zoll und Quantum-Dot-Technologie für nur 649 Euro und damit so günstig wie nie zuvor kaufen zu können. 4K UHD, Dolby Atmos, Dolby Vision, Game Mode Plus, Alexa, WLAN, Bluetooth – der Hisense-Fernseher lässt nichts vermissen. Damit macht Fernsehen bei Sport1 & Co. gleich noch mehr Spaß. Natürlich sind auch Apps für Netflix, Disney+, Prime Video, DAZN und viele weitere Streamingdienste dabei.

Was zeichnet den 65-Zoll-Fernseher von Hisense aus?

Für Gamer hat der Hisense 65U6KQ einiges zu bieten. Mit dem Game Mode Plus schaltet der Fernseher automatisch in den Modus mit der geringsten Eingabeverzögerung (Latenz), sobald er mit einer Spielekonsole verbunden ist. Und für alle, die Komfort lieben, bietet der Smart-TV die Sprachassistenten Alexa und VIDAA. Per Knopfdruck auf der Fernbedienung nehmen diese gerne Befehle entgegen und starten zum Beispiel auf Zuruf Apps für Netflix, Youtube, Disney+ und Co.. So wird das Fernseherlebnis noch entspannter und komfortabler.