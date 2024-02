Kein Scherz: Vitamine & Nahrungsergänzungsmittel von Gloryfeel gerade bis zu 40% günstiger bei Amazon

Highlights der Rabatt-Aktion für Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel von Gloryfeel

Mit dem ägyptischen, naturbelassenen und kaltgepressten Schwarzkümmelöl* bietet sich die Gelegenheit, von den vielfältigen Vorteilen zu profitieren, die dieses Öl zu bieten hat. Es ist nicht nur reich an essenziellen Fettsäuren, sondern enthält auch Vitamin E, was es zu einem hervorragenden Supplement für die tägliche Gesundheitspflege macht.

Für jene, die eine umfassende Versorgung mit Vitaminen und Mineralstoffen suchen, bietet der Multivitamin Hochdosiert-Komplex* mit 450 Tabletten für 15 Monate eine vollständige Abdeckung aller wertvollen A-Z Vitamine und Mineralstoffe. Dieses Produkt ist speziell konzipiert, um das Immunsystem zu unterstützen und ist ebenfalls laborgeprüft sowie ohne Zusätze in Deutschland hergestellt.

Das Vitamin D3* , hochdosiert mit 5000 I.E. pro Tropfen, stellt eine hochwertige Quelle für Vitamin D dar. Die Formulierung basiert auf Premium Lanolin in MCT-Öl aus Kokos, was für die höchste Stabilität sorgt.

Vitamin C 365 Kapseln*, hochdosiert mit 1000mg plus 20mg Zink, sind ein weiteres herausragendes Produkt von Gloryfeel. Das Supplement ist pflanzlich fermentiert und gepuffert, was es pH-neutral, säurefrei und magenschonend macht. Auch dieses Produkt ist vegan, laborgeprüft und ohne Zusätze hergestellt.