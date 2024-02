Kein Witz: Gerade 44% Rabatt für 4K-Streaming-Stick – Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN & Co. für nur 39€

Mit dem Achtelfinale der UEFA Champions League beginnt für viele Sportfans wieder der Konsum der Streamingdienste. Das Dienstagsspiel läuft exklusiv bei Prime Video, die restlichen Partien am Dienstag und Mittwoch kommen nur bei DAZN. Und wer bei den Partien der Europa League am Donnerstag mitfiebern will, erhält nur bei RTL+ das volle Programm.